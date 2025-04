Po ostatnich zmianach w prawie firmy pożyczkowe nie będą mogły już dowolnie ustalać opłat pozaodsetkowych, z których czerpały dotąd większość zysków. Firmy pożyczkowe nie będą mogły już pobierać od klientów więcej niż do 25 proc. pożyczanej kwoty oraz 30 proc. kwoty pożyczki za każdy rok. Dodatkowo przepisy ograniczają możliwości związane z pobieraniem tzw. kosztów pozaodsetkowych do maksymalnie 100 proc. wartości pożyczki. To dobra wiadomość! Zaciąganie pożyczki może stać się bezpieczniejsze i mniej ryzykowne, nawet dla laika.

Niższe koszty pożyczek - jak to będzie wyglądało w praktyce?

Jeżeli ktoś pożyczy 1 tys. zł na trzy miesiące, koszt takiej pożyczki powinien wynosić maksymalnie 350 zł. Na sumę tę składa się:

250 zł – pierwsza część prowizji (25 proc. pożyczanej kwoty),

75 zł z drugiego elementu prowizji (30 proc. pożyczanej kwoty liczone w skali roku),

25 zł odsetek.

Co zmieniają nowe zasady udzielania pożyczek?

Pożyczenie pieniędzy na miesiąc kosztowałoby podobnie jak przed zmianami. Znacząca zmiana dotyczy jednak kolejnych pożyczkowych miesięcy. Dotychczas każde kolejne przedłużanie okresu spłaty, czyli tzw. rolowanie, pozwalało firmom pożyczkowym mnożyć koszt bez ograniczeń. I tak np., jeśli klient przedłużył trzy razy pożyczkę na 1000 zł, to kosztowało go to już ok. 800 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż według nowych przepisów.

Ograniczone zostały też opłaty za windykację do dwukrotności odsetek ustawowych, które wynoszą 5,5 pkt. proc. plus stopa referencyjna, aktualnie sięgająca 1,5 pkt. proc. Po przemnożeniu razy dwa, daje to na koszty windykacji równowartość 14 proc. od pożyczanej kwoty, i to liczone w skali roku.

Jeśli wiec pożyczka zaciągana jest na trzy miesiące, firma pożyczkowa zobowiązana jest zmieścić koszty windykacji w kwocie do 35 zł. Gdy pożyczka jest zaciągnięta na rok, koszt windykacji, czyli monitów przesyłanych pocztą, sms-em czy telefonów od 1 tys. zł może sięgać 140 zł.

