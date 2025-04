Dla wielu z nas niezgodność towaru z umową oznacza wadę fizyczną kupionej rzeczy. Tymczasem jest to pojęcie znacznie szersze.

W świetle prawa, kupując jakąś rzecz, zawierasz ze sprzedawcą umowę, w której ten gwarantuje ci, że produkt spełnia parametry określone w instrukcji obsługi I nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli tak nie jest, towar jest niezgodny z umową. A to podstawa do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

O niezgodności towaru z umową mówimy wówczas, gdy dany zakup:

ma wadę – nie działa jak powinien, jest uszkodzony lub popsuł się w krótkim czasie po zakupieniu, a ty w momencie zakupu nie miałaś pojęcia (o tym felerze, np. żelazko nie działa;

w krótkim czasie po zakupieniu, a ty w momencie zakupu nie miałaś pojęcia (o tym felerze, np. żelazko nie działa; nie posiada właściwości lub cech, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia, ewentualnie nie zgadzają się one z opisem, wzorem lub próbką, np. telewizor nie ma funkcji podanej w instrukcji, piekarnik nie grzeje zgodnie z ustawioną temperaturą;

ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia, ewentualnie nie zgadzają się one z opisem, wzorem lub próbką, np. telewizor nie ma funkcji podanej w instrukcji, piekarnik nie grzeje zgodnie z ustawioną temperaturą; nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca , w tym przez przedstawienie próbki lub zwrotu, np. telewizor nie ma opcji full HD, chociaż egzemplarz na wystawie ją posiadał;

, w tym przez przedstawienie próbki lub zwrotu, np. telewizor nie ma opcji full HD, chociaż egzemplarz na wystawie ją posiadał; nie nadaje się do celu, o którym informowałeś sprzedawcę , o ile ten nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia;

, o ile ten nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia; został wydany w stanie niekompletnym np. w zestawie narzędzi brakuje jednego lub kilku elementów;

np. w zestawie narzędzi brakuje jednego lub kilku elementów; jest nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony – złożyłaś meblościankę zgodnie z instrukcją, a mimo to jest ona krzywa;

– złożyłaś meblościankę zgodnie z instrukcją, a mimo to jest ona krzywa; w jego oznakowaniu lub reklamie są podane nieprawidłowe informacje – podano w nich właściwości, których towar nie posiada.

Na złożenie reklamacji na podstawie rękojmi masz 2 lata od dnia wydania ci towaru (dotyczy całej Unii Europejskiej). Powinnaś zgłosić wadę w ciągu roku od momentu jej zauważenia.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

