Urlop wypoczynkowy to świadczenie, które bezwzględnie przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Urlop oznacz czas wolny od pracy, podczas którego pracownik nie wykonuje obowiązków służbowych i ma prawo do wynagrodzenia. Zobacz, co dzieje się z niewykorzystanym przez ciebie urlopem wypoczynkowym oraz sprawdź, kiedy przysługuje ci ekwiwalent za urlop na wypadek wypowiedzenia pracy.

Chociaż większość ludzi z niecierpliwością oczekuje na urlop, to są i tacy, którzy nie potrafią się ze swoją pracą rozstać na dłużej niż weekend. W konsekwencji nie chodzą na przysługujące im urlopy, a tym samym łamią prawo pracy i narażają swojego pracodawcę na karę! A kara nie jest wcale taka mała! Grzywna wynosi od 1 do 30 tys. zł. Jeśli więc pracownik nie wykorzysta w pełni swojego urlopu, pracodawca może wysłać go na przymusowy urlop.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem. §2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 152.Kodeksu Pracy

Zaległy urlop

Jeśli pracownik nie wykorzystał w danym roku urlopu, pracodawca może skierować go na urlop w roku następnym, maksymalnie do końca 1. kwartału, a więc do końca marca. Jeśli pracownik nie wykorzysta tego urlopu, może z niego skorzystać w ciągu 3 lat. Po tym okresie prawo do urlopu się przedawnia.

Urlop w okresie wypowiedzenia umowy

Jeśli pracodawca zwolni pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, a pracownikowi przysługuje urlop, pracodawca może wysłać go na obowiązkowy wypoczynek, w czasie okresu wypowiedzenia. Pracownik, z którym pracodawca chce się pożegnać, nie ma możliwości odmówienia urlopu. Zaległy urlop powinien być wykorzystany do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego, co w praktyce oznacza, że urlop powinien się zacząć maksymalnie przed 31 marca.

Ekwiwalent

Jeśli pracodawca zwalnia pracownika, a ten miał niewykorzystany urlop, pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent, czyli pieniężne wynagrodzenie za urlop.