Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej każdego roku przyciaga tłumy turystów nie tylko z Polski. Tego dnia na rynku, wokół figury św. Szymona, wyrasta las kolorowych palm sięgających nawet powyżej 30 m (rekordowa mierzyła 36,4! i była wykonana przez Zbigniewa Urbańskiego). Zrobione z wiklinowych gałązek, ozdobione barwnymi kwiatami i powiewającymi na wietrze wstążkami słyną od lat nie tylko w Polsce.

Reklama

Niedziela Palmowa

Jak głosi legenda, mieszkańcy Lipnicy Murowanej prześcigają się na palmy od niepamiętnych czasów. Kiedyś gospodarz musiał zrobić tak dużą, jak duże było jego gospodarstwo – ile morgów, tyle palma musiała miec metrów.

Dzisiaj to nie ma znaczenia, a jaka będzie wysoka, zależy wyłącznie od fantazji twórców. Jeśli jednak chcą oni wystartować w lipnickim konkursie palm (został zainicjowany w 1958 r. przez Józefa Piotrowskiego, sołtysa z Lipnicy Murowanej), muszą ją zrobić z wikliny, ozdobić kwiatami z bibuły lub suszkami i postawić siłą rąk, co przy wysokich jest nie lada wyzwaniem. Często przy wykonaniu palmy wielkanocnej pracuje cała rodzina, a trwa to nawet miesiąc. Wykorzystuje się kilogramy wikliny, tysiące gałązek wierzby i cisów, bazie, bukszpan, borówki oraz widłaki.

Jury oprócz wysokości ocenia także ich zdobienie. Konkursowi palm wielkanocnych zawsze towarzyszą występy zespołów folklorystycznych, degustacje regionalnych potraw oraz wystawy i kiermasze prac twórców ludowych.

W grodzie Łokietka

Po podziwianiu palm, warto zwiedzić samą Lipnicę Murowaną założoną przez króla Władysława Łokietka w 1326 r. Zachował się się tu prawie w niezmienionej postaci układ urbanistyczny średniowiecznego miasta. Turystów zachwyca rynek i domy z podcieniami wspartymi na słupach, a przede wszystkim zabytkowy kościół św. Leonarda (od 2003 r. na liście na liście światowego dziedzictwa UNESCO), który leży na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Należy do najcenniejszych drewnianych gotyckich światyń w Polsce. Został uratowany podczas powodzi w 1997 r. przez mieszkańców wsi, którzy przywiązali go linami do potężnych drzew. W kościele znajdują się repliki trzech trójdzielnych gotyckich ołtarzy (oryginały są w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie). Warto także zwrócić uwagę na belkę podtrzymującą od tyłu główny ołtarz, która ma być rzekomo dawną rzeźbą Światowida.

Nie mniej atrakcyjny jest krajobraz przyrodniczy, miejscowość bowiem znajduje się na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, oferującego kilkanaście szlaków turystycznych ukazujących piękno okolicy. Położona jest malowniczo wśród zalesionych wzgórz Pogórza Wiśnickiego.

Atrakcje turystyczne w okolicy Lipnicy Murowanej

Nowy Wiśnicz – znajduje się ok. 10 km od Lipnicy Murowanej. Można tu zwiedzić potężny zamek z wieżami z XIV w. i Koryznówkę, muzeum poświęcone Janowi Matejce , które chętnie tutaj przyjeżdżał i szkicował malowniczą okolicę.

– znajduje się ok. 10 km od Lipnicy Murowanej. , które chętnie tutaj przyjeżdżał i szkicował malowniczą okolicę. Niepołomice – ok. 30 km od Lipnicy Murowanej. Słynną m.in. z królewskiego zamku, nazywanego małym Wawelem, i renesansowych ogrodów królowej Bony.

Reklama

Tutaj przeczytasz o innych ciekawych miejscach w Polsce i na świecie.