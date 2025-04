Serwis GoldenLine udostępnia narzędzia takie jak Profile Pracodawców czy Katalog Pracodawców, które mają ułatwiać proces komunikacji między pracodawcami i pracownikami. Dzięki temu pracodawcy mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich organizacjach, a opinie o pracodawcy, nawet te negatywne, mogą być źródłem cennych informacji i bodźcem do podejmowania właściwych działań.

Reklama

Są pracodawcy, którym się to udaje, wykazują się konsekwencją, a jednocześnie są otwarci na niestandardowe działania. Są bezkompromisowi w stawianiu na najważniejszy zasób jaki firma posiada, czyli na „ludzi”, którzy tę firmę określają. TOP 10 Najpopularniejszych Pracodawców 2015 GoldenLine to zestawienie najbardziej aktywnych firm w serwisie.

TOP 10 Najpopularniejszych Pracodawców 2015 w serwisie GoldenLine:

Orange Polska Capgemini Polska Randstad Polska Sii Nokia ABB Delphi Poland Alior Bank T-Mobile Polska Nationale-Nederlanden

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie algorytmu, który uwzględnia następujące dane:

średnią z ocen wystawionych na Profilu Pracodawcy w odniesieniu do ich liczby,

aktywność pracodawców na profilach, czyli liczbę dodawanych postów, komentarzy oraz liczbę publikowanych ofert pracy w 2015 roku.

W połowie bieżącego roku GoldenLine udostępnił użytkownikom serwisu Katalog Pracodawców. Katalog Pracodawców to baza prawie 30 000 potwierdzonych i rzetelnych opinii na temat pracodawców.

Katalog Pracodawców jest stale aktualizowanym zestawieniem wszystkich Profili Pracodawców w serwisie. Daje możliwość sortowania pracodawców według średniej z ocen wystawionych na profilach lub według popularności. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość sortowania pracodawców po branży oraz po lokalizacji. Na pozycję w Katalogu Pracodawców według popularności wpływa średnia z ocen wystawionych przez byłych lub obecnych pracowników na profilach w stosunku do liczby wystawionych opinii, aktywność na profilach rozumiana jako dodawane komentarze, posty oraz posiadane ofert pracy.

Reklama

Lista nagrodzonych firm została ogłoszona 20 października 2015 r. podczas obchodów 10-lecia GoldenLine, które odbyły się w Restauracji Endorfina Foksal w Warszawie.