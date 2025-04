Bycie szefem tylko z pozoru wydaje się czystą przyjemnością. To nie ty słuchasz poleceń, ale sama je wydajesz... i sama egzekwujesz. Okazuje się jednak, że zwłaszcza to ostatnie wcale nie jest prostym zadaniem i szefowie bardzo często popełniają błędy w tym zakresie. Chcesz sprawdzić pracownika? Bardzo dobrze, nigdy jednak nie rób tego w ten sposób!

Reklama

Najczęstsze błędy szefa w kontrolowaniu pracowników:

1. Wyolbrzymianie porażek, niedostrzeganie sukcesów

Nie bądź szefem, który stale krytykuje i narzeka, że coś jest niezrobione perfekcyjnie. Jest to po prostu niesprawiedliwe. Na pewno bywają również dni, kiedy pracownicy lub jedna konkretna osoba spiszą się na medal. Dlaczego wówczas milczysz? Zawsze należy starać się zachowywać równowagę i kiedy jest pora na skarcenie, skarcić, a kiedy wszystko jest zrobione świetnie, nagrodzić. Nie bądź wiecznie niezadowolonym, naburmuszonym szefem. Takim zachowaniem na pewno nie zmotywujesz pracowników. Będą podejrzewać, że cokolwiek zrobią, nie będzie to docenione i zauważone, a więc po co się starać.

2. Krytykowanie za wiele rzeczy naraz, nawet tych sprzed miesięcy

Zawsze stosuj zasadę, żeby załatwiać wszelkie sprawy od razu. Nie zbieraj wszelkich nadużyć pracowników miesiącami po to, by im potem wszystko naraz wygarnąć. Takie podejście sprawi, że nie będą oni uważali twoich pouczeń za poważne oceny, ale za wylanie na nich swoich frustracji. Staraj się też nie wypominać pracownikom dawnych uchybień, które już sobie wyjaśniliście i za które w jakiś sposób odpowiedzieli.

3. Komunikowanie pracowników w niejasny, zawiły sposób

Nie dziw się, że pracownicy źle wykonają jakąś rzecz, jeśli ty nie poświęciłaś czasu na precyzyjne wyjaśnienie im, o co ci chodzi. Jeśli rzucasz pracownikom jedynie półsłówka w przelocie, sama jesteś sobie winna, jeśli efekt końcowy nie jest zadowalający.

4. Kontrolowanie pracowników znienacka

Lubisz bez zapowiedzi wpaść do pokoju pracowników i skontrolować, jak idzie im praca? Możesz oczywiście tak zrobić, ale jedyne, co osiągniesz, to popłoch, stres i zamieszanie. Jeśli chcesz faktycznie dowiedzieć się, na jakim etapie są prace, po prostu uprzedź pracowników, żeby przygotowali ci rozpiskę, np. na kolejny dzień. Dobrze też jest organizować stałe spotkania, np. raz w tygodniu, na których będziesz mogła skontrolować i ocenić działania pracowników, a jednocześnie oni będą mogli załatwić z tobą najpilniejsze sprawy.

Reklama

Zobacz też:

Jak zdobyć szacunek szefa?Czego lepiej nie mówić szefowi?Rozmowa kwalifikacyjna z nianią