Black Friday już dawno przestał być jedynie amerykańskim zakupowym szaleństwem. Dziś to sygnał, że zaczyna się czas intensywnego szukania okazji, kompletowania prezentów i dopinania wszystkiego na ostatni guzik. Z roku na rok coraz więcej osób w Polsce rezygnuje z zatłoczonych galerii handlowych na rzecz zakupów przez internet. Od elektroniki, przez modę, aż po zabawki i upominki – wszystko można dziś zamówić online, z szybką dostawą prosto do domu lub najbliższego punktu odbioru.

Wzrost popularności e-commerce wpływa bezpośrednio na rynek usług logistycznych. Firmy kurierskie, w tym Pocztex – usługa Poczty Polskiej – już od września przygotowują się na ten najgorętszy czas w roku. Grudzień to prawdziwy logistyczny sprawdzian, który wymaga precyzyjnego planowania i sprawnej realizacji dostaw.

Black Friday otwiera sezon prezentowy

Wiele z nas rozpoczyna intensywne zakupy na przełomie listopada i grudnia. Black Friday i Cyber Monday to dwa dni, które symbolicznie otwierają przedświąteczny okres zwiększonego zainteresowania ofertami. Obniżki cen i limitowane promocje sprzyjają szybki decyzjom, a większość transakcji odbywa się online.

Dla firm logistycznych to sygnał do podkręcenia tempa. Liczba paczek dynamicznie wzrasta, a oczekiwania klientów dotyczące terminowości i wygody są coraz bardziej wygórowane. Zakupy robione z myślą o bliskich, często z wyprzedzeniem, muszą przecież dotrzeć na czas, dlatego odpowiednie przygotowanie całego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie.

Start przygotowań już we wrześniu

Poczta Polska nie czeka na ostatnią chwilę. Przygotowania do świątecznego szczytu paczkowego rozpoczynają się tuż po wakacjach. Wrzesień to moment na opracowanie szczegółowego harmonogramu działań. Firma przeprowadza przegląd maszyn sortujących, ocenia stan techniczny floty transportowej i rusza z rekrutacją sezonowych pracowników.

Równolegle prowadzone są analizy danych sprzedażowych z poprzednich lat oraz spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi. Wspólne planowanie pozwala precyzyjnie oszacować liczbę przesyłek i dostosować działania operacyjne do potrzeb klientów indywidualnych i firm. W tym roku Poczta Polska opiera się na doświadczeniu i sprawdzonych modelach działania, by zapewnić maksymalną efektywność i terminowość.

Grudzień – logistyczna łamigłówka

W czasie świątecznego szczytu liczba nadawanych paczek może wzrosnąć nawet o połowę w porównaniu do okresu poza sezonem. To ogromne wyzwanie, któremu Poczta Polska stawia czoła, zwiększając zatrudnienie o 15–30% oraz wydłużając godziny pracy centrów logistycznych.

Sieć Poczty Polskiej obejmuje około 20 tysięcy punktów odbioru przesyłek – od automatów paczkowych, przez placówki własne, aż po sklepy partnerskie, takie jak Żabka, ABC czy Delikatesy Centrum. Ponad pięć tysięcy pojazdów i dziesiątki sortowni pozwalają każdego dnia dostarczać blisko cztery miliony przesyłek. Wśród nich wyróżnia się centrum logistyczne w Ciemnem pod Warszawą, gdzie dzięki nowoczesnym maszynom można posortować do 18 tysięcy paczek na godzinę.

Terminowość to priorytet

Pocztex, jako kluczowa usługa kurierska Poczty Polskiej, obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy z sektora e-commerce. Użytkownicy mogą wybrać formę dostawy – do domu, punktu odbioru lub automatu paczkowego.

Dla wygody klientów dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna Pocztex Mobile, dzięki której możliwe jest śledzenie przesyłek i zarządzanie dostawami. Firma dba o to, by terminowość dostaw była utrzymywana na najwyższym poziomie – w sierpniu tego roku aż 94,7% przesyłek Pocztex dotarło do adresatów następnego dnia roboczego po nadaniu, a 99,6% paczek pocztowych zostało doręczonych zgodnie z deklarowanym terminem.

Wspólna przyszłość z ORLEN Paczką

Przyszłość usług kurierskich Poczty Polskiej zapowiada się dynamicznie. Kluczowym krokiem w rozwoju jest podpisanie strategicznego porozumienia z ORLEN. Na bazie współpracy dwóch narodowych firm powstanie wspólna spółka kurierska, która będzie dysponować ponad 30 tysiącami punktów odbioru w całym kraju.

Synergia działań pozwoli zoptymalizować koszty i podnieść jakość obsługi klienta, co w dłuższej perspektywie wzmocni pozycję nowego podmiotu na rynku. Plan Transformacji Poczty Polskiej, który jest już wdrażany, pokazuje pozytywne efekty – rosnące zaufanie klientów i coraz większą liczbę nadawanych przesyłek.

