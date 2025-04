fot. Fotolia

Powiedzenie, że liczy się pierwsze wrażenie ma zastosowanie także podczas ubiegania się o pracę. Twoja postawa i zachowanie bez wątpienia wpłyną na ocenę rekrutera. Poniżej znajdziesz listę zachowań, które nie są dobrze widziane w trakcie rozmowy o pracę.

Zakazana mowa ciała na rozmowie kwalifikacyjnej

Brak kontaktu wzrokowego

Na początku stałe patrzenie na rozmówcę może być nieco kłopotliwe, ale z czasem onieśmielenie mija. To ważne, by patrzeć rekruterowi w oczy, zwłaszcza gdy mówisz o swoim doświadczeniu i zapewniasz go, że idealnie nadajesz się na dane stanowisko. Próby unikania kontaktu wzrokowego sugerują, że jesteś albo bardzo nieśmiały, albo próbujesz zataić prawdę. Warto także od czasu do czasu przytakiwać, przechylać głowę w geście zrozumienia czy podnosić brwi.

Zbyt spięta postawa

To ważne, by podczas spotkania rekrutacyjnego spróbować się zrelaksować i odprężyć, inaczej Twój brak swobody od razu rzuci się w oczy. - Wyprostowana sylwetka oznacza pewność siebie i silną osobowość. Jeśli będziesz się garbić – rekruter może pomyśleć, że jesteś nieśmiały lub mało przebojowy – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl

Ekspresyjna gestykulacja

Twoja wypowiedź zawsze powinna być wsparta adekwatnymi gestami, które skutecznie ożywiają konwersację. Nie warto jednak przesadzać. Jeśli są one zbyt żywiołowe, mogą zostać odebrane jako brak kontroli nad sobą. Nie krzyżuj także ramion, gdyż świadczy to o postawie obronnej, agresywności lub zamknięciu w sobie.

Splecione dłonie

Kiedy słuchasz rekrutera – trzymaj dłonie swobodnie na kolanach lub oprzyj je o blat wnętrzem do góry. To oznaka otwartości i szczerości. Gdy są splecione, mogą wywołać u potencjalnego pracodawcy wrażenie bierności lub pasywności.

Odchylanie się na krześle

Wyrazisz zainteresowanie rozmową, gdy będziesz delikatnie pochylać się w kierunku rozmówcy. Analogicznie – jeśli dystans będzie zbyt duży, okażesz brak zainteresowania. - Możesz to samo zaobserwować u rekrutera. Jeśli po twojej wypowiedzi, cofa się do tyłu to lepiej zweryfikuj lub wyjaśnij swoją odpowiedź – opisuje Małgorzata Majewska.

