Dobry pomysł, zapał i przekonanie, że się uda, to nie wszystko. Musisz skalkulować ryzyko i pomyśleć, skąd wziąć pieniądze. Może na przykład sprzedasz coś cennego, by zainwestować? Albo zaciągniesz pożyczkę u kogoś z rodziny lub znajomych? Coraz więcej jest także instytucji, w których można się starać o gotówkę.

POŻYCZKA Z BANKU

Najpierw w wybranym banku trzeba założyć konto osobiste dla małych firm. To podstawa, by bank udzielił kredytu. Banki pożyczają raczkującym przedsiębiorcom od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Musi to wystarczyć na pół, góra na rok działalności. Potem bank sprawdza, jak idą interesy i ewentualnie udziela kolejnej pożyczki. Oferty dla startujących przedsiębiorców mają m.in. PKO BP, Getin Bank, MultiBank i mBank. Jeżeli po upływie roku biznes będzie dobrze szedł, a obroty wyniosą 1-2 mln zł, można liczyć na większą pożyczkę i starać się o kredyt gotówkowy na dowolnie wybrany cel (nawet do 500 tys. zł) lub o kredyt inwestycyjny, udzielany na 3-5 lat lub pożyczkę hipoteczną pod zastaw nieruchomości.

GOTÓWKA Z FUNDUSZY UNIJNYCH

W urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim urzędzie pracy można otrzymać adresy wyspecjalizowanych instytucji (w poszczególnych województwach są to różne firmy), które koordynują przydzielanie funduszy unijnych. Udzielane są one w ramach różnych programów, skierowanych do konkretnych grup, np. kobiet powyżej 45. roku życia, mieszkańców wsi itp. Trzeba się naszukać, by znaleźć pasujący program. Z dotacji unijnej można otrzymać maksimum 40 tys. zł. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem że utrzymamy naszą minifirmę przez rok. Przez 6-12 miesięcy można dostawać także tzw. wsparcie pomostowe (jakby pensję dla przedsiębiorcy).

POMOC Z URZĘDU PRACY

Mogą się o nią starać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ostatnim roku i nie odmówiły w ciągu 5 ostatnich lat podjęcia pracy zaproponowanej przez urząd pracy. Można otrzymać ok. 18 tys. zł (bezzwrotnie). Firma musi działać co najmniej przez rok, a w pierwszym roku nie trzeba udokumentować zysków.

FUNDUSZE PORĘCZENIOWE I POŻYCZKOWE

Pieniędzy na założenie własnej firmy możesz też szukać:

- w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP - m.in. udziela dotacji małym i średnim firmom);

- przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Ułatwiają one dostęp do kredytów i pożyczek przez przyjęcie na siebie gwarancji spłaty udzielanych kredytów i pożyczek w razie niewypłacalności przedsiębiorstw; gwarantują bankom spłatę zobowiązań, pobierając za to prowizję);

- przez Program „Jeremie” (unijne pożyczki na założenie lub rozwój firm w woj. dolnośląskim, wielkopolskim łódzkim, pomorskim, i zachodniopomorskim).

ANIOŁOWIE BIZNESU

To osoby lub instytucje prywatne, które udzielają wsparcia początkującym biznesmenom. Ci indywidualni inwestorzy nastawieni są na zysk, a więc pomagają w starcie biznesowym (np. wchodząc w spółki) osobom operującym w nowoczesnych dziedzinach i technologiach, np. w internecie, elektronice, informatyce, nanotechnologiach itd. Aniołów biznesu można szukać pod adresami: www.polban.pl; www.lba.pl; www.silban.pl; www.lsab.lublin.pl.