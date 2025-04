Malownicze Ogrody Kapias

To miejsce, które powinien zobaczyć każdy, nie tylko pasjonat ogrodów. Można tutaj spędzić cały dzień bez względu na porę roku. To ponad 40 zielonych zakątków, które są fantastyczną inspiracją dla tych, którzy urządzają własne ogrody. I to wszystko za darmo.