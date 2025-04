Reklama

Harmonogram to dobry pomysł!

Dekoracje świąteczne i światła wprowadzają w dobry nastrój, dlatego warto przyozdobić wnętrze wcześniej. Nie zostawiaj również sprzątania na ostatnią chwilę. Dzięki temu zachowasz cenną energię i unikniesz kumulacji stresu oraz frustracji. Są pomieszczenia i rzeczy, którymi możesz zająć się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem (to np. pranie firanek i zasłonek, organizacja wewnątrz szafek i szuflad, czyszczenie kanapy czy mycie i odkamienianie ekspresu). Oknami też możesz zająć się wcześniej. W tym wypadku warto jednak zweryfikować swoje plany z prognozą pogody.

Wybierz swojego pomocnika

Nie tylko to, jak sprzątasz, ale także to, czym sprzątasz ma znaczenie. Przede wszystkim skupmy się na kolejności – zaczynamy zawsze od samej góry – odkurzenia zasłon, ścian czy sufitów, półek, stolików, kanap, po dywany i podłogi. W przypadku łazienki również zaczynamy od ścian, luster, blatów i umywalek, a następnie przechodzimy do wanny, sanitariatów, prysznica czy w końcu płytek podłogowych. Akcesoria, których używasz do sprzątania, muszą być niezawodne. Mamy dla ciebie idealnie rozwiązanie.

Ręczniki papierowe Foxy będą najlepszym towarzyszem w czasie domowych porządków. Rolki Foxy Mega są nie tylko wytrzymałe, ale także dwukrotnie dłuższe niż zwykłe rolki kuchenne. To eko-efektywne rozwiązanie. Są one bowiem wytwarzane przy użyciu energii odnawialnej, a opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu (i w 50% jest wykonane z ponownie przetworzonego plastiku), a także wykonane z celulozy pochodzącej z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Ręczniki papierowe Foxy są również bardzo uniwersalne – z powodzeniem wykorzystasz je do mycia okien bez pozostawiania smug, wycierania kurzu, precyzyjnego wytarcia szuflad np. z rozsypanymi przyprawami (spróbuj zebrać curry wielorazową szmatką!), odkurzenia żyrandoli czy do aplikacji środków, które lepiej by nie miały kontaktu ze skórą. Dodatkowo są na tyle wydajne, że po sprzątaniu wykorzystasz pozostałe listki np. do gotowania. Papier jest idealny do odsączania smażonej ryby (tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ręcznik Foxy Cartapaglia dedykowany odsączaniu potraw i robiący to super skutecznie!), wytarcia rozlanego sosu czy przykrycia przygotowanych pierogów, by nie wyschły po ugotowaniu

Zosia-samosia też potrzebuje magii świąt

Wiele z nas myśli, że wszystko musimy zrobić same, bo tylko my zrobimy to dobrze. To nieprawda! Warto rozdzielić obowiązki wśród domowników i odciążyć siebie w tym intensywnym czasie. Jeśli wyposażysz każdego w kilka listków ręcznika papierowego Foxy i prostą instrukcję, nawet dzieci poradzą sobie z drobnymi porządkami. Grubość i tłoczenia na listkach papieru sprzyjają szybkości i wygodzie sprzątania. Gwarantujemy, że nie będziesz musiała niczego po nich poprawiać!

Lista przydatnych tricków

Potrzebujesz więcej inspiracji? Sprawdź kilka naszych sprawdzonych metod, jak jeszcze wykorzystać rolki papieru Foxy.

Przy sprzątaniu:

Połóż nasączony wodą i płynem ręcznik papierowy w nagrzanym piekarniku na kilka minut. O wiele łatwiej go doczyścisz! Ten trick działa też z mikrofalówką. Umieść listki papieru na dnie kosza na odpadki – to higieniczne rozwiązanie pomoże utrzymywać czystość, na wypadek, gdyby rozerwał się lub przeciekł worek na śmieci. Przy odświeżaniu tekstyliów, przed włączeniem suszarki, wrzuć do niej listek ręcznika papierowego Foxy, skropionego wybranym olejkiem eterycznym i ciesz się pięknym zapachem materiałów po wysuszeniu. Wycieraj meble ręcznikiem nasączonym płynem czyszczącym. Poza pielęgnacją, zabiją roztocza.

W kuchni:

Do odsączania mokrych filetów z ryby, przed obtoczeniem ich w panierce. Do odsączania z tłuszczu usmażonych ryb czy pierogów. Do osuszania umytych owoców przed dodaniem ich do świątecznych deserów. Owiń chleb, który zostanie po świętach w ręcznik papierowy, a dopiero potem w folię przed zamrożeniem. Zachowa swoją chrupkość po rozmrożeniu. Jeśli chcesz by warzywa i owoce dłużej zachowały świeżość w lodówce, włóż do opakowania listek ręcznika, który wchłonie wilgoć.

Więcej informacji o ręcznikach kuchennych Foxy znajdziesz TUTAJ.

Udanych porządków!

