Dlatego smartwatch Maxcom FW51 Crystal z paskiem ozdobionym najwyższej jakości kryształkami spełnia nie tylko funkcje inteligentnego zegarka, ale także efektownej bransoletki. Wybierając model smartwatcha, kierujemy się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. W przypadku Maxcom FW51 Crystal oba te aspekty są na najwyższym poziomie. Smukła i płaska (tylko 9,5 mm!) obudowa oraz 1,09-calowy czytelny ekran HD sprawiają, że zegarek ten jest nie tylko wygodny i efektowny, ale też niezwykle lekki, dzięki czemu nie przeszkadza w codziennych czynnościach.

Poza tym każdego dnia możesz wybierać inną tarczę, ponieważ ich ilość jest nieograniczona. Masz do wyboru design elegancki i sportowy, monochromatyczny i kolorowy, stonowany i przykuwający uwagę. Poza prezentowaniem godziny i powiadomień ze smartfona, Maxcom FW51 Crystal posiada cały wachlarz przydatnych funkcji prozdrowotnych. Tętno, ciśnienie czy natlenienie krwi to tylko przykłady pomiarów, które kontrolują w czasie rzeczywistym twoje zdrowie i samopoczucie. Z myślą o płci pięknej zegarek został wyposażony w kalendarze menstruacyjny oraz ciążowy. Odpowiednią jakość wyników gwarantują optyczne czujniki. Z Maxcom FW51 Crystal masz pod kontrolą liczbę wykonanych kroków, kalorie spalone podczas szybkiego chodu, a także tętno. To wszystko pomoże Ci zmienić spacer w efektywny trening, a wszystkie parametry zostają automatycznie zapisane w dedykowanej aplikacji. Na tym jednak nie koniec przydatnych funkcji.

Do dyspozycji masz jeszcze migawkę aparatu, alert bezruchu, przypomnienie o piciu wody oraz monitor snu. A jeśli zdarzyłoby ci się zapomnieć, gdzie odłożyłaś smartwatcha, to możesz skorzystać z funkcji "znajdź telefon". Zegarek ten można też bez obaw zabrać na weekend bez ładowarki. Jego niezwykle trwała bateria wytrzyma do 7 dni bez ładowania. W zestawie ze smartwatchem otrzymujesz szklany flakonik z kulkowym, kryształowym zakończeniem, który możesz używać na wiele sposobów. Forma rollera ułatwia rozprowadzanie i wnikanie kosmetyku, a także zapewnia relaksująco-liftingujący masaż twarzy. Wnętrze buteleczki, wypełnione naturalnymi kryształami, wzbogaca kosmetyk o cenne właściwości czarnego obsydianu. Zestaw Crystal jest dostępny online w sieci Media Expert w cenie 399 zł.