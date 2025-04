Wielu ludzi, zamiast wprowadzać do swojego życia zmiany na stałe, pamięta o nich jedynie przez chwilę. Jeśli chcesz, by twoje życie było pełne magii, nie wolno ci tracić zapału do jego ulepszania! Specjalnie dla ciebie Dagmara Skalska przygotowała poradnik, który pozwoli ci na jego udoskonalanie każdego dnia.

Jak sama mówi:

Tu nie chodzi o noworoczne postanowienie, że będziesz zauważać to, co dzieje się dobrego w twoim życiu. To plan na całe życie! O tym, w jaki sposób się czujemy decyduje każdy dzień.

Co pomoże ci zrzucić z siebie balast ciężkich doświadczeń i emocji? Czymś takim jest wybaczenie. Dagmara Skalska podpowie ci, jak nauczyć się wybaczać i sobie, i innym. To bardzo cenna lekcja, którą powinien odbyć każdy z nas...

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

