Wiadomość o otwarciu pierwszego sklepu Primarka w Polsce wywołała radość wielu Polek. Sieciówka święci prawdziwe triumfy za granicą. Oferuje ciekawe ubrania i dodatki po wyjątkowo konkurencyjnych cenach. Nic więc dziwnego, że powstanie Primarka w Polsce to prawdziwa gratka dla zakupomaniaczek. Teraz w końcu wiadomo, kiedy dokładnie będzie miało miejsce jego otwarcie.

Reklama

Kiedy otwarcie Primarka w Polsce?

Datę otwarcia sklepu przekładano i do niedawna nie było wiadomo, kiedy będzie miała miejsce. Najpierw plany marki zostały pokrzyżowane przez koronawirusa, a później temat ucichł. Teraz możemy oficjalnie potwierdzić, że pierwszy sklep Primark zostanie otwarty w czwartek 20 sierpnia o godz. 10:00.

Jak można przeczytać w notatce prasowej, sklep zajmuje dwa piętra Galerii Młociny i będzie zatrudniać 250 osób. Łącznie będzie w nim 30 kas i dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. W ofercie pojawią się kolekcje z najnowszymi trendami w modzie.

Galeria Młociny może pochwalić się spektakularną listą najemców, co sprawia, że jej oferta zdecydowanie wyróżnia się na polskim rynku. Dzięki temu, Galeria Młociny stała się wyjątkową destynacją zakupową na mapie Warszawy i obowiązkową lokalizacją dla wiodących marek. Bardzo cieszymy się, że możemy powitać jedną z nich – Primark. To długo oczekiwany debiut w naszym centrum handlowym - powiedział dla „Gazety” Wojciech Knawa, człowiek zarządu firmy EPP, która jest współwłaścicielem Galerii Młociny

Co to jest Primark?

Primark to irlandzka marka odzieżowa oferująca odzież, akcesoria i elementy wnętrzarskie w dyskontowych cenach. Sklepy sieciówki cechują się ogromnym asortymentem, który jest skierowany głównie do młodych kobiet i mężczyzn. Nabyć w nich można jednak również ubrania dziecięce. Do tej pory Primark był dostępy wyłącznie poza granicami naszego kraju. Planowane jest jednak otwarcie minimum dwóch sklepów Primarka w Polsce - w Warszawie i w Poznaniu.

Reklama

Zobacz też:

Studentka chwali się w sieci talią o obwodzie zaledwie 34 cm. Fani zarzucają jej oszustwo

Popularna nad Bałtykiem zabawka może być śmiertelnie niebezpieczna. Matka ostrzega: "Nie kupujcie jej swoim dzieciom"

"Nie jestem waszą mamą, nie jestem waszym niewolnikiem". Ta kobieta kończy "pracę" jako mama o 19:30