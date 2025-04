Różne obawy towarzyszą każdemu z nas. Jedne są większe, inne to drobnostki, jednak lęk przez różnymi rzeczami jest nieuchronny. To całkowicie naturalne i nigdy nie należy uznawać tego za powód do wstydu! Znana blogerka Nishka przyznała się otwarcie do swoich obaw, czym wywołała mnóstwo komentarzy.

Kilka dni temu, na swoim profilu na Facebooku, Nishka zamieściła krótki filmik, w którym siedząc za kierownicą samochodu, przyznała się do swoich obaw związanych z prowadzeniem pojazdu. Opowiedziała, że jest to już co prawda przeszłość i obecnie za kółkiem czuje się pewnie, jednak jeszcze kilka lat temu najbardziej bała się nadjeżdżających z naprzeciwka samochodów ciężarowych! Pod filmikiem znalazło się wiele komentarzy, w których internautki podzieliły się swoimi lękami, związanymi właśnie z prowadzeniem samochodu.

Blogerka w nagraniu zapewniła:

To, że mamy obawy, jest zupełnie naturalne, jednak istnieje kilka sposobów na to, aby je pokonać. Dlatego z przyjemnością wzięłam udział w akcji #BezObaw i was również do tego zachęcam!

Najnowsze raporty mówią same za siebie: kobiety wcale nie są gorszymi kierowcami niż mężczyźni! Jedynie wiele drobnych obaw skutecznie psuje paniom pewność siebie i nastrój za kółkiem. Akcja #BezObaw skierowana jest właśnie do pań, które z powodu różnych lęków nie czują się pewnie za kierownicą. Nie pozwól odebrać sobie radości z jazdy przez obawy!

Wspólne pokonywanie przeszkód jest o wiele łatwiejsze, niż w pojedynkę!

Wypełnij Na Polki.pl ankietę dotyczącą obaw kobiet za kierownicą na i odpowiedz na pytanie konkursowe. Przełam swój lęk i wygraj atrakcyjne nagrody! Pobyt w hotelu SPA, kompleksowe odświeżenie samochodu, a także nagrody dodatkowe czekają na zwycięzców! Ruszaj przed siebie – bez obaw!

