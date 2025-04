Według najnowszych danych, w Polsce w schroniskach na swoich nowych opiekunów czeka ok. 100 tys. psów. Kolejne 400 tys. jest pod opieką fundacji, które działają na terenie naszego kraju. Wielbiciele czworonogów najczęściej kupują psy z hodowli, od znajomych i... na aukcjach. A tymczasem dzięki kampanii "Dopasowani kompani" każdy może znaleźć swojego psiego pupila: idealną, czworonożną drugą połówkę!

Często podstawą wyboru zwierzęcia ze schroniska są po prostu emocje, wygląd psiaka, wiek. Wiele takich "emocjonalnych" adopcji z powodu niedopasowania charakterów kończy się powrotem zwierzaka do schroniska. Bo tak, między właścicielem a psem musi nawiązać się szczególna nić porozumienia, która potem utrwali się jako więź.

Każdy może znaleźć swoją druga połówkę

Fundacja Zwierzęca Polana chce osiągnąć konkretny cel: pomóc psom i potencjalnym właścicielom, by się nawzajem odnaleźli. Chcą, aby jak największa liczba bezdomnych dorosłych psów trafiła do idealnie do nich dobranych rodzin.

Dlatego do współpracy zaprosili znane gwiazdy, a kampania cieszy się dużym powodzeniem w środowisku medialnym. Na potrzeby akcji stworzono 33-sekundowe spoty reklamowe, które w dowcipny sposób obrazują konsekwencje niedopasowania psa i człowieka.

W spotach w role właścicieli psów wcielili się znani aktorzy: Anita Sokołowska, Mirosław Zbrojewicz i Piotr Stramowski. Z kolei w rolach psów celowo zagrały psie lalki, będące wizerunkami prawdziwych, czekających na właścicieli psów z Fundacji.

Adopcja ze wskazaniem... przyjaciela

Jak dopasować psa do swoich preferencji? Czworonożny przyjaciel może stać się idealnym kompanem dla dzieci, jeśli lubi ich towarzystwo i jest niegroźny. Będzie wspaniałym towarzyszem biegacza, jeśli będzie merdał ogonem na sam dźwięk wkładania butów. Stanie się oddanym przyjacielem, jeśli dzięki niemu singielka nie będzie czuła się samotna w weekend i wiernym stróżem dla osób starszych, które nie czują się bezpiecznie w swoich domach.

Tak idealne dopasowanie jest możliwe dzięki Fundacji Zwierzęca Polana, która w ciągu 4 lat swojej działalności przeprowadziła ok. 700 adopcji. Charaktery i potrzeby psów są dokładnie analizowane poprzez wywiady środowiskowe, badania i behawioralne obserwacje zwierząt w domach tymczasowych.