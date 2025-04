Plac zabaw to wymarzone miejsce dla dzieci, gdzie mogą one się wyszaleć i bawić z rówieśnikami. Troskliwi rodzice często towarzyszą najmłodszym pociechom w tych harcach: pokazują, jak korzystać z piaskownicy, razem z nimi się huśtają i przestrzegają, by nie wspinać się za wysoko na drabinkach. Mimo to wielu z nich popełnia jeden istotny błąd, który może skutkować u dziecka poważnymi obrażeniami. Co gorsza, popełniając go myślą, że działają dla dobra malucha. O co chodzi?

„Nie zjeżdżajcie ze zjeżdżalni razem ze swoim dzieckiem!”

Amerykański serwis Popsugar przytoczył niedawno wypowiedź jednej z matek, która ostrzega innych rodziców przed… zjeżdżaniem ze zjeżdżalni razem z dzieckiem. Czynność wydawałoby się błaha i zazwyczaj wykonywana z myślą o bezpieczeństwie malucha może się bowiem okazać dla niego naprawdę niebezpieczna.

Kristi Broughton wybrała się pewnego dnia z 3-letnim synem Gagem do lokalnego parku w San Francisco. W pewnym momencie wzięła go na kolana i zjechali w ten sposób wspólnie na zjeżdżalni. Zjazd był na tyle niefortunny, że trafili potem na ostry dyżur, na którym okazało się, że chłopiec ma złamaną nogę.

Nie zjeżdżajcie ze zjeżdżalni razem ze swoim dzieckiem. Przez to właśnie mój syn Gage ma złamaną nogę – napisała Kristi Broughton na Facebooku.

Jak się okazuje, stłuczenia, zwichnięcia i złamania to bardzo częsty efekt wspólnego korzystania ze zjeżdżalni dzieci i ich rodziców. Lekarze z Winthrop Univeristy Hospital uważają nawet, że prawie 14% złamań u dzieci wiąże się właśnie z takim wspólnym zjeżdżaniem. Najczęściej powodem jest sadzanie dzieci między kolanami – podczas zjazdu nóżka dziecka może się podwinąć i złamać. Jeśli więc koniecznie chcemy towarzyszyć maluchowi w korzystaniu ze zjeżdżalni, sadzajmy je na złączonych nogach i przytrzymujmy w pasie.

Pediatrzy przestrzegają także przed przesuwaniem dziecka po zjeżdżalni w dół – często zdarza się, że maluch nie utrzymuje wówczas wyprostowanych nóg lub też podwijają mu się w czasie zjazdu z powodu gumowych podeszw w butach. W takich przypadkach wypadek jest w zasadzie murowany.

