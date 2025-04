Kłopoty kardiologiczne to plaga naszych czasów. Statystyki mówią, że co trzecia osoba na świecie umiera właśnie w wyniku powikłań chorób związanych z układem krążenia. Dlatego warto dbać o serce. Można to robić wspierając się m.in. ziołami. Zawierają one substancje, które mają korzystny wpływ na mięsień sercowy i cały układ krwionośny. Ale uwaga! Zioła nasercowe działają tak silnie jak leki. Oznacza to, że nie można z nimi przesadzać. Ba! W niektórych przypadkach wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem nim w ogóle zaczniemy je stosować. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby chore przewlekle, stale przyjmujące leki, ponieważ połączenie ziół i niektórych farmaceutyków może wywołać wiele działań niepożądanych. Tego, które zioła działają dobrze na serce dowiesz się z informacji poniżej.

Głóg

Ogranicza zmiany miażdżycowe, obniża ciśnienie.

Napar: Łyżeczkę pokruszonych kwiatów z liśćmi zalej szklanką wrzątku i parz pod przykryciem 15 minut. Przecedź. Pij 2 razy dziennie szklankę świeżo zaparzonego naparu.

Jemioła

Rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi.

Macerat: Łyżkę rozdrobnionego ziela zalej szklanką przegotowanej letniej wody i odstaw na 30 minut. Przecedź i odciśnij ziele. Pij napój 2–3 razy dziennie po 1/3 szklanki.

Miłorząb

Polecany jest osobom z postępującą miażdżycą i chorobą wieńcową.

Napar: łyżkę rozdrobnionych liści zalej szklanką wrzącej wody. Odstaw na 20-30 minut. Przecedź. Pij 2 razy dziennie po szklance naparu, np. z dodatkiem miodu.

Naparstnica

Należy do najbardziej niebezpiecznych roślin leczniczych. Glikozydy nasercowe zawarte w naparstnicy zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego, zwalniają tętno. Wyciąg z tego ziela wchodzi w skład preparatów stosowanych w leczeniu niewydolności krążenia.

Konwalia

Preparaty z niej wzmacniają siłę skurczów mięśnia sercowego. Polecane są szczególnie osobom starszym, cierpiącym na dolegliwości spowodowane zmęczeniem serca (tzw. serce starcze), w niewydolności naczyń wieńcowych, po przebytym zawale.

Serdecznik

Napary z tego ziela wykazują działanie rozkurczowe i uspokajające.

Napar: Łyżeczkę ziela zalej wrzątkiem. Parz 5 min pod przykryciem. Pij 2 razy dziennie po filiżance. Ze względu na gorzki smak, dodaj łyżeczkę miodu lub cukru trzcinowego.