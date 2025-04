Skórzane dodatki projektu Macieja Zienia do kupienia w Biedronce? Torebki, paski, portfele czy rękawiczki – właśnie te produkty zaprojektowane przez polskiego projektanta pojawią się w dyskoncie. Kiedy, jak wyglądają i ile kosztują?

Reklama

To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Zień współpracuje z dyskontem. Łukasz Jemioł, Gosia Baczyńska czy duet Paprocki & Brzozowski również współpracują z największymi sieciami sklepów. Biedronka, podążając za światowym trendem, po raz kolejny nawiązała współpracę z Maciejem Zieniem. Wcześniej sieć współpracowała m.in. z Bohoboco, a teraz postawiła na galanterię skórzaną projektu Macieja Zienia, który powrócił do świata show-biznesu z nowymi pomysłami, również na siebie. O współpracy żywo i chętnie informował na swoim Instagramie.

Od zawsze niezwykła natura kobiet, ich piękno oraz silne charaktery były dla mnie inspiracją do tworzenia. Moja specjalnie zaprojektowana kolekcja pokazuje kobietom, że każda z nich zasługuje na perfekcyjnie wykonany element galanterii, który podkreśli jej indywidualny styl – mówi Maciej Zień o nowym projekcie.

Kolekcja Macieja Zienia dla Biedronki

Skórzane akcesoria - paski, torebki, rękawiczki i portfele - pojawią się w wybranych sklepach 23 listopada i będą do kupienia przed dwa tygodnie, do 6 grudnia. Akcesoria nawiązują do projektów pikowanych skórzanych torebek od znanych designerów, okraszone są symbolicznym logo o raz gwiazdą. Dostępna kolorystyka to: pudrowy róż, bordo, czerwony, czarny, granatowy, kremowy (lub inaczej: szampańskie złoto).

"First Lady" czyli nowa kolekcja ślubna od Macieja Zienia. Zobacz, co przygotował projektant!

Galanteria skórzana zaprojektowana na wyłączność dla Biedronki z założenia ma mieścić się w budżetowych realiach typowego klienta. Czy tak jest w istocie?

Maciej Zień dla Biedronki - ceny

Przykładowo torebki, dostępne w trzech wariantach, można kupić w cenie 169 zł za sztukę, portfele to koszt 129 zł. Skórzane paski (cztery warianty kolorystyczne) nabędziemy za 59,90 zł za sztukę, a damskie rękawiczki (dwa modele) - 69,90 zł.

Czy kolekcja okaże się sukcesem? W ubiegłym roku do sprzedaży trafiły tekstylia łazienkowe z linii HOME & SPA by Maciej Zień. Zerknijcie do galerii i oceńcie same, czy kupiłybyście coś z kolekcji Macieja Zienia dla Biedronki!

Reklama

Postaw na dodatki! Futrzane kołnierze, efektowne kolczyki i ciepłe rękawiczki z kolekcji Mango