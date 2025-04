Zielona herbata (liście krzewu Camelia sinensis przed fermentacją) jest źródłem odmładzających skórę antyutleniaczy (działają też antybakteryjnie i wzmacniają naturalną ochronną warstwę skóry), wit. E, C, K i z rodziny B oraz mikroelementów, jak wapń, magnez, żelazo, miedź, fluor, potas, cynk, które bezpośrednio wpływają na kondycję skóry. W Azji mówi się, że picie 3-8 filiżanek zielonej herbaty (zaparzanej wodą w temp. ok. 80-90 proc. C) każdego dnia może przedłużyć życie średnio o ok. 3 lata. To wynik skuteczności zwalczania wolnych rodników przez substancje zawarte w naparze.

Wyciąg z liści herbaty znajduje zastosowanie w kosmetykach pielęgnujących skórę – głęboko nawilża, odmładza i regeneruje.

Maseczka nawilżająca

łyżkę zielonej herbaty zalej niewielką ilością gorącej wody;

zalej niewielką ilością gorącej wody; po ok. 10 min połącz rozmiękłe liście z 2 łyżkami naturalnego twarożku ;

; rozsmaruj na twarzy omijając okolice oczu i ust;

spłucz po 15 min letnią wodą.

Maseczkę stosuj 1-2 razy w tygodniu, szczególnie, gdy masz cerę suchą lub normalną.

Kompres na powieki

dwie ekspresowe herbatki zalej wodą (w temp. 80-90 st. C);

zalej wodą (w temp. 80-90 st. C); zostaw pod przykryciem ok. 10 min;

gdy torebki przestygną i będą letnie, odciśnij nadmiar płynu;

przyłóż kompresy na powieki.

Taki zabieg możesz stosować często – zawsze, kiedy czujesz potrzebę. Mocno schłodzony przyda się po bezsennej nocy, gdy powieki są zaczerwienione i obrzęknięte.

Tonik do twarzy

łyżkę zielonej herbaty zaparz gorącą wodą;

zaparz gorącą wodą; przestudzony napar przecedź;

żywaj do przemywania twarzy po demakijażu (zapas trzymaj w chłodzie nie dłużej niż 3-4 dni).

Toniku możesz używać do każdego typu cery.

Ewa Adamiak

autorka jest redaktorem w dwutygodniku Pani domu

