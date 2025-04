Chociaż o Tulii mówiło się już jesienią zeszłego roku, gdy nagrały i wrzuciły do sieci swoją wersję przeboju Depeche Mode, „Enjoy the silence” (słynny zespół udostępnił go nawet na swoim profilu na Facebooku!), dopiero teraz o grupie zrobiło się naprawdę głośno. I słusznie, bo ich wykonanie „Nieznajomego” Dawida Podsiadło wywołuje ciarki na plecach!

Reklama

„Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam…”



„Tulia" to cztery panie: Patrycja Nowicka, Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz i Tulia Biczak. Wszystkie należą też do Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie". Do niedawna nikomu nieznane, teraz biją rekordy popularności za sprawą nowego coveru.

Teledysk do słynnego już wykonania niezwykłej piosenki Dawida Podsiadło „Nieznajomy” nakręcono w Bystrzycy Kłodzkiej. Piękne i jednocześnie nostalgiczne ujęcia współgrają z poruszającymi głosami wokalistek, a także wielowymiarowym tekstem utworu. Całość jest naprawdę wzruszająca i chwyta za serce. Świadczą o tym tysiące komentarzy internautów, także z zagranicy. Dziewczyny z „Tulii” najwyraźniej nie spodziewały się aż takiego rozgłosu.

Jesteśmy dumne i nieco stremowane. Prosimy poświęćcie nam 4 i pół minuty waszego cennego czasu. Poczujcie to co my kiedy nagrywałyśmy ten utwór. Poczujcie magię, wzruszenie, piękno z odrobiną melancholii – napisano na oficjalnym profilu Tulii na Facebooku przy publikacji teledysku.

Folkowa wersja „Nieznajomego” przypadła do gustu także jego autorowi, Dawidowi Podsiadło, który pochwalił „Tulię” w mediach społecznościowych.

Pięknie hipnotyzujący. Ogromny szacunek za video. Widać, że poświęcono temu mnóstwo pracy i pasji i to ogromnie doceniam. Efekt jest wspaniały, bardzo poruszające i po prostu piękne. Przyjemnie posłuchać takiego Nieznajomego – napisał Podsiadło.

Dla fanów „Tulii” mamy dobrą wiadomość: wokalistki planują wydać własną płytę. Co się na niej znajdzie, nie wiadomo, my jednak już teraz trzymamy za nie kciuki!

Reklama

Polecamy:

Robbie Williams szerze o swoim zdrowiu: "Walczę z chorobą, która chce mnie zabić"

Tak wyglądają prawdziwe kobiety? Odważne zdjęcia polskiej fotografki podbijają sieć