Nie zawsze za tymi zachowaniami stoi okres dojrzewania. Podobnie objawia się zespół Tourette’a – choroba neurologiczna. Charakteryzuje się on występowaniem licznych tików (niekontrolowanych czynności) ruchowych i słownych. Zespół Tourette’a często występuje rodzinnie, do tej pory nie odkryto jednak, które geny za niego odpowiadają. Pewne jest to, że występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek i dotyka ok. 4 osób na 10 tysięcy. Choć zespół Tourette’a czasami ustępuje na jakiś czas (okresy remisji mogą trwać nawet kilka lat), towarzyszy zazwyczaj choremu do końca życia.

Objawy choroby

Pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 2. a 15. rokiem życia (najczęściej u siedmiolatków). Zwykle są to niekontrolowane tiki, np. mruganie oczami, ruchy ramion lub głowy, mlaskanie, pochrząkiwanie. Dziecko niekiedy zaczyna powtarzać wyrazy lub wypowiadać wulgaryzmy i w żadnej sposób nie potrafi zapanować nad swoim zachowaniem. Trudno się więc dziwić rodzicom, którzy na początku traktują te objawy jak wyraz złego zachowania i krnąbrności dziecka.

Można to leczyć

Zespół Tourette’a potwierdzić może neurolog (koniecznie jest skierowanie od pediatry). Leczenie polega na łagodzeniu objawów. Jeśli choroba jest bardzo nasilona, stosuje się preparaty farmakologiczne. Wskazana jest również psychoterapia, która pomaga radzić sobie z trudnościami wynikającymi z występowania tików. Wielu specjalistów zachęca także chorych do korzystania z tzw. terapii behawioralnej, która skupia się na nauce kontroli zachowań nieakceptowanych społecznie. Niektóre ośrodki specjalizujące się w leczeniu zespołu Tourette’a polecają również tzw. metodę EEG Biofeedback, która łączy w sobie w sobie elementy psychoterapii i farmakoterapii. Warto pamiętać także, że chorzy potrzebują ogromnego wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia. W lepszym poznaniu tej choroby pomoże na pewno kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Syndrom Tourette’a (www.tourette.pl).

Dieta a zespół Tourette'a

Niektórzy naukowcy łączą występowanie tików nerwowych ze spożywaniem określonych rodzajów produktów żywnościowych. Według nich osobom z zespołem Tourette’a szkodzą m.in. alkohol, kofeina, czekolada, konserwanty i sztuczne barwniki, słodycze, napoje gazowane, słodziki.