Czy jesteś w stanie zjeść w czasie jednego posiłku: 3 papryki, 3 łodygi selera naciowego, pół awokado i pęczek natki pietruszki? Raczej nie... A dzięki zastosowaniu blendera staje się to możliwe! Posiłek złożony z takiej ilości warzyw lub owoców z dodatkiem innych zdrowych składników może zadziałać na twój organizm jak lekarstwo. Dzięki niemu dostarczysz ciału zestaw składników odżywczych w najlepiej przyswajalnej formie. Żadna tabletka multiwitaminowa nie zadziała lepiej (zdecydowana większość preparatów aptecznych zawiera sztuczne witaminy i minerały, które wchłaniają się w ograniczonym procencie). Co jeszcze powinnaś wiedzieć o koktajlach zdrowotnych?

Reklama

Plusy dla zdrowia

Dzięki temu, że zawierają skoncentrowaną dawkę związków odżywczych, koktajle:

są prostym sposobem na odporność i wzmocnienie organizmu (poprawią wyniki morfologii, pomogą pokonać zaparcia, niestrawność, unormować poziom cukru we krwi, obniżyć cholesterol itp).

(poprawią wyniki morfologii, pomogą pokonać zaparcia, niestrawność, unormować poziom cukru we krwi, obniżyć cholesterol itp). stanowią idealny naturalny napój odchudzający , po który możesz sięgać zawsze gdy poczujesz głód (uwaga, do dietetycznych koktajli nie dodawaj miodu, ostrożnie stosuj nabiał i oliwę).

, po który możesz sięgać zawsze gdy poczujesz głód (uwaga, do dietetycznych koktajli nie dodawaj miodu, ostrożnie stosuj nabiał i oliwę). są najzdrowszym fast-foodem. Przygotowuje się je naprawdę ekspresowo. Można je zabrać wszędzie ze sobą – wystarczy zaopatrzyć się w plastikową szklankę z pokrywką i słomką.

Plusy dla urody

Picie codziennie co najmniej dwóch koktajli warzywno-owocowych poprawi nie tylko samopoczucie i zdrowie, ale wpłynie korzystnie również na twój wygląd. Takie zdrowe napoje pobudzą organizm do produkcji potrzebnych mu substancji, poprawią nawilżenie i sprężystość skóry, dzięki czemu m.in. część zmarszczek zostanie wygładzona, zmniejszy się też cellulit. Spożywanie dużej ilości przeciwutleniaczy zawartych w ciemnych warzywach i owocach spowolni także procesy starzenia i zapewni ci młody wygląd na dłużej.

Rodzaje koktajli

Nie ma jednego uniwersalnego przepisu na idealny odżywczy koktajl. Podstawą jest urozmaicenie. Im więc więcej różnych warzyw i owoców będziesz wykorzystywać do przygotowania koktajli, tym lepiej. To zmniejszy ryzyko niedoborów pokarmowych. Poza tym warto pamiętać, że jedzenie w kółko nawet najlepszego produktu może nie wyjść nam na zdrowie. Dotyczy to np. szpinaku, który obfituje w kwas szczawiowy utrudniający wchłanianie wapnia. Lepiej więc z nim nie przesadzać. Dietetycy szczególnie polecają koktajle na bazie ogórka, selera naciowego i pomidorów – takie napoje doskonale nawadniają organizm. Można do nich dodawać siemię lniane, zioła, zieloną herbatę. I jeszcze jedno: lepiej pić koktajle na bieżąco. Im dłużej stoją w lodówce, tym mniej witamin mają.

Reklama

Przykładowe koktajle

Koktajl możesz traktować jak część dania (np. dodatek do śniadania) lub przekąskę. Jeśli jesteś na diecie odchudzającej, zastępuj nim niektóre posiłki (np. kolację lub podwieczorek).

Jagodowy – poprawia wzrok, ułatwia trawienie. Zmiksuj szklankę mrożonych jagód lub świeżych borówek, 200 ml jogurtu naturalnego, łyżeczkę miodu i łyżkę otrąb owsianych.

Ogórkowy – przyspiesza odchudzanie. Wrzuć do głębokiego naczynia seler naciowy, ogórek zielony, pęczek natki. Zmiksuj, dopraw do smaku sokiem z limonki.

Marchwiowy – poprawia wygląd skóry. Zmiksuj 2 marchewki, jabłko i kilka liści sałaty masłowej lub jarmużu. Dodaj pół szklanki wody mineralnej. Dopraw sokiem z cytryny i kilkoma kroplami oliwy z oliwek.

Błonnikowy – obniża poziom cholesterolu. Pokrój banana na kawałki, dodaj pół szklanki chudego mleka, łyżeczkę otrębów owsianych i łyżeczkę sproszkowanego siemienia lnianego. Zmiksuj. Dopraw cynamonem.