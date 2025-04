Przez lata zmienił się skład kosmetyków do pielęgnacji włosów. Kiedyś wystarczało umyć je raz w tygodniu, teraz robimy to nawet codziennie. Stosujemy więcej preparatów do stylizacji, które pozostawiają resztki na skórze głowy, częściej też używamy prostownic i lokówek. Dlatego pora dostosować pielęgnację do współczesnych wymagań włosów.

Reklama

1. Odżywkę spłukuj niedokładnie

Tak, to nie pomyłka. Przez lata słyszałyśmy, by odżywkę spłukiwać do końca, bo obciąża włosy. Teraz wiemy, że nie musimy się tak starać : ).

do końca, bo obciąża włosy. Teraz wiemy, że nie musimy się tak starać : ). Najnowsze pomysły kosmetologów są zaskakujące. Uważają oni, że składniki zawarte w maskach i balsamach do włosów wzmacniają pasma i chronią przed działaniem wysokiej temperatury podczas stylizacji. Dlatego trochę preparatu powinno na nich zostać z korzyścią dla włosów (wyjątek: pasma przetłuszczające.

2. Wybieraj szampon bez piany

Wydaje ci się, że szampon, który się dobrze pieni jest najlepszy? Wcale nie. Okazuje się, że piana wcale naszym włosom nie służy.

jest najlepszy? Wcale nie. Okazuje się, że Szampony, które się mocno pienią zawierają silne detergenty (tzw. SLS lub SLES z grupy siarczanów), które oprócz brudu usuwają ochronną warstewkę, jaką jest sebum. Bez tej warstwy skóra głowy jest bardziej podatna na podrażnienia, a włosy na łamanie. By tego uniknąć ekofanki wybierają metodę no-poo (od no-shampoo czyli bez szamponu). Oznacza przepłukiwanie włosów samą wodą . My uważamy, że wystarczy wybierać szampony bez siarczanów.



3. Zrób peeling skóry głowy

Teraz dbamy nie tylko o włosy, ale także o skórę głowy. To gwarancja zdrowia włosów.

To gwarancja zdrowia włosów. Codzienna stylizacja, brud, kurz i zanieczyszczenia źle wpływają na pracę gruczołów łojowych, są przyczyną łupieżu, a na włosach pozostawiają osad. Stają się one matowe, przeciążone. Dlatego 1-2 razy w miesiącu trzeba zrobić peeling skóry głowy. Wykonujemy masaż preparatem przez 10 minut, myjemy włosy szamponem. Zabieg złuszczy martwy naskórek, pozostawiając skórę czystą i świeżą. oczyszczanie skóry głowy jest ważne szczególnie w wypadku łupieżu, włosów tłustych u nasady oraz przesuszonych.



Zobacz także:

Przedłużanie i zagęszczanie włosów

Reklama

Fryzury trendy 2016