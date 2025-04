Maciej Margas to fotograf i filmowiec, prowadzi autorską stronę oraz fanpage. Postanowił wzlecieć 3 km nad Warszawą, by uchwycić piękno stolicy. Wyjątkowy projekt, trudny do zrealizowania, ale udało się! Efekty są zniewalające.

- Pomysł na wykonanie zdjęć lotniczych nad centrum Warszawy, a także nocnych zdjęć z powietrza powstał z prostej przyczyny – nikt do tej pory takich prac nie wykonał – dlatego postanowiłem się zmierzyć z tematem - powiedział Maciej Margas autor zdjęć i pomysłodawca. - Okazało się jednak, że jest to bardzo trudne organizacyjnie przedsięwzięcie, bo wzlecieć nad ścisłe centrum Warszawy może jedynie dwusilnikowy śmigłowiec, którego godzina lotu kosztuje 10 tys. złotych.

Autor filmu Warsaw 24Htimelapse, nad którym pracował prawie półtora roku, i który jest najpopularniejszym filmem tego typu o Polsce (obejrzało ma ponad 500 tys. wyświetleń) jest laureatem I Nagrody Grand Press Photo 2016 w kat. Środowisko za "Planetę Warszawę", czyli najbardziej spektakularne zdjęcie prezentujące piękno stolicy.

- Dlaczego ciągle porównujemy Warszawę do innych miast? Mówimy czego jej brakuje, że wygląda jak "Mały Manhattan", i w czym ustępuje światowym metropoliom. A przecież mamy powody do dumy! Stolica z dnia na dzień zmienia się nie do poznania! Możliwe, że nawet nie zauważyliśmy, jak wielka i dumna się stała... - tłumaczy fotograf.

Warsaw On Air - wyjątkowe zdjęcia

Tak trudny i kosztowny projekt a także wydanie zdjęć pod marką Warsaw Gift Shop, nie udałyby się bez pomocy Internautów, którzy wsparli artystę w akcji crowdfundingowej na pomagam.pl. 2 kwietnia rusza wystawa. Zobaczcie kilka zdjęć, które pojawiły się w wielu serwisach, w tym zagranicznych!