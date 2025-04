Niektóre z was widziały to już wcześniej. Niektóre nie miały takiej okazji. Niektóre doświadczają tego raz w miesiącu. Niektóre poczują się zniesmaczone. Niektóre odetchną z ulgą, że nie tylko im się to przydarza. A niektóre nawet nie przeczytają tego opisu i będą przekonana, że jestem w ciąży.To jeden z kilku widocznych gołym okiem objawów PMS. Dla mnie i dla wielu innych kobiet. Czasami jest to bardziej widoczne, kiedy indziej mniej. Gromadzenie wody w organizmie nie jest w tym przypadku niczym nienaturalnym. Niektóre kobiety nawet tego nie zauważą, inne będą odczuwały ogromny dyskomfort przez kilka dni w miesiącu. Może do tego dojść w każdym momencie pomiędzy owulacją i miesiączką. TO JEST NORMALNE.

Nie ma się czego wstydzić. Tak, to niekomfortowe. Tak, trudno nie odczuwać przymusu, żeby się ukryć i wciągać brzuch. Ja przestałam to robić. Stwierdziłam, że normalne oddychanie jest ważniejsze od tego, co inni ludzie sobie o mnie pomyślą