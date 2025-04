Jeśli lekarz, do którego zwróciłaś się o pomoc uzna, że nie powinnaś pracować, wystawi ci zwolnienie. To podstawa, by dostać zasiłek chorobowy.

Kto ma prawo do zasiłku?

Po pierwsze musisz wiedzieć, że, jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. pracujesz na umowie o pracę) masz prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli masz firmę i dobrowolnie płacisz chorobowe, prawo do zasiłku chorobowego nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje m.in:

absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Ile dostaniesz?

Za pierwsze 33 dni zwolnienia pieniądze dostaniesz z zakładu pracy (jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe). Za kolejne – z ZUS.

Jeśli masz więcej niż 50 lat i zachorujesz, to pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni. Począwszy od 15 dnia choroby, zasiłek będzie wypłacał ZUS. Ta zasada dotyczy też osób wykonujących pracę nakładczą. Natomiast, jeżeli prowadzisz własną firmę – od pierwszego dnia otrzymasz zasiłek chorobowy z ZUS;

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. (przy leczeniu szpitalnym 70 proc.) twojej średniej pensji obliczonej z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.

Do 100 proc. świadczenia masz prawo tylko wtedy, gdy:

jesteś w ciąży i zachorujesz,

miałaś wypadek w pracy (w drodze do pracy lub z niej),

cierpisz na chorobę zawodową.

ZUS będzie wypłacał pieniądze przez 182 dni choroby. Jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą – przez 270 dni.

Dokumenty

Aby ZUS wypłacił zasiłek, musisz mieć zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione na druku ZUS ZLA (lub w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA). Wymagane jest też zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS – Z–3.

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą – ZUS Z–3a.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

