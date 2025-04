Garwoliński bieg jest częścią ogólnopolskiej kampanii Avon Kontra Przemoc, w ramach której firma podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz wspierania doświadczających jej osób. Część dochodu ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przekazana Instytutowi Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” organizowany jest od 2010 roku przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl. Głównym sponsorem jest fabryka kosmetyków Avon Operations Polska. Wydarzenie, które co roku przyciąga ok. tysiąca biegaczy, nie tylko z Polski, ale i całego świata, wpisało się już na stałe w kalendarz najważniejszych ogólnopolskich biegów oraz regionalnych imprez charytatywnych.

Ze względu na sytuację pandemiczną, w 2020 roku bieg odbywał się wyjątkowo w wersji online, natomiast rok temu – w hybrydowej. W 2022 roku wydarzenie powraca do najbardziej lubianej przez uczestników formuły stacjonarnej. Dodatkową atrakcją będzie uruchomienie nowej trasy na dystansie 5 km.

– Do tej pory, w ramach naszego biegu, uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy – 2- oraz 10-kilometrową. Pierwsza jest przeznaczona głównie dla rodzin z dziećmi, natomiast druga – dla doświadczonych biegaczy. Jestem przekonany, że otwierając dodatkową trasę na odcinku 5 km, przyciągniemy nową grupę uczestników. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy choć trochę kochają aktywność fizyczną. Świetna atmosfera gwarantowana – mówi Jarosław Kargol, dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Bieg z misją

Przemocy domowej doświadczają co roku tysiące Polaków. Skala problemu jest trudna do oszacowania, ponieważ nie wszystkie ofiary go zgłaszają, a pozostałe szukają pomocy w różnych instytucjach. Według statystyk policji, w 2021 roku było to ponad 75,7 tys. osób, w tym ponad 55 tys. kobiet. Natomiast dane Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pokazują, że od 2016 roku liczba rozmów przeprowadzonych z takimi osobami stale rośnie, osiągając w 2020 roku rekordowy poziom ponad 23,8 tys.

– Avon angażuje się w przeciwdziałanie przemocy w Polsce już od kilkunastu lat. Prowadzimy działania edukacyjne oraz przekazujemy środki finansowe na wsparcie osób doświadczających przemocy domowej, a zwłaszcza kobiet, które najczęściej padają jej ofiarami. Jedną z form pomocy, w którą może zaangażować się prawie każdy, jest udział w bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. Misja, jaka od początku przyświeca temu wydarzeniu, zachęciła już niejedną osobę do rozpoczęcia swojej przygody z bieganiem. Mam nadzieję, że w tym roku spotkamy się w Garwolinie w jeszcze większym gronie niż przed pandemią, by wspólnie okazać swoją solidarność z osobami doświadczającymi przemocy – mówi Karol Eremowicz, dyrektor finansowy Avon Operations Polska w Garwolinie.

Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” rozpocznie się o koło południa na moście przy rzece Wildze. Trasa będzie prowadziła głównymi ulicami miasta. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie www.bieg.truchtacz.pl. Na uczestników czekają pakiety startowe z przypinką w kształcie znaku nieskończoności, który stał się symbolem walki z przemocą. Dochód ze sprzedaży przypinki zostanie przekazany Instytutowi Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” na wsparcie prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej.

– Bardzo się cieszę, że po dwuletniej przerwie znowu wracamy do tradycyjnej formuły biegu. Liczę na to, że 19 czerwca zobaczę na ulicach Garwolina tłumy uśmiechniętych biegaczek i biegaczy w każdym wieku. Czas biegnie szybko, dlatego nie dajmy mu się wyprzedzić i już teraz rozpocznijmy przygotowania – mówi Michał Kopik, dyrektor biegu oraz prezes Stowarzyszenia Truchtacz.pl.

Zapisy na bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=6806

Avon Kontra Przemoc

Avon wierzy w świat, w którym kobiety mogą żyć w świecie bez przemocy, dlatego w 2008 roku w Polsce została zainicjowana kampania Avon Kontra Przemoc. Działania w ramach tej inicjatywy koncentrują się wokół budowania świadomość istnienia problemu i edukacji na temat możliwości udzielenia pomocy ofiarom przemocy. Środki na realizację kampanii pozyskiwane są ze sprzedaży produktów ze znakiem nieskończoności, będącego symbolem walki z przemocą.

Od 2011 roku Avon jest partnerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zapewniając środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i e-mailowej dla osób doświadczających przemocy. Firma współpracuje też z Fundacją Feminoteka w ramach międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Dodatkowo, wspólnie z Feminoteką Avon uruchomił pierwszą w Polsce przeciw-przemocowa aplikację www.avonalert.pl dla osób doświadczających przemocy i ich otoczenia