Portal Uchodźcy.info.pl to największe, polskojęzyczne źródło wiedzy związane z tematyką uchodźczą i kryzysem migracyjnym. Na bieżąco informuje także o możliwościach pomocy uchodźcom i walczy z dezinformacją na ich temat. Serwis na postawie raportu Europolu na temat terroryzmu w Unii Europejskiej podaje m.in. liczbę zamachów terrorystycznych, jakie przygotowano w UE w 2016 roku i wylicza, kto za nie odpowiada.

Zamachy terrorystyczne w Unii Europejskiej

W 2016 roku mieliśmy do czynienia z 142 zrealizowanymi, nieudanymi lub przerwanymi zamachami terrorystycznymi. To o jedną trzecią mniej, niż w roku 2015, gdy liczba ta wyniosła 211. Wedle Europolu, terroryści zabili w zeszłym roku 142 osoby – o 9 osób mniej niż rok wcześniej.

Oznacza to, że prawdopodobieństwo śmierci w zamachu terrorystycznym w UE wynosi obecnie ok. 1 do 3,5 miliona - ponad 95 tys. razy mniej niż szansa wylosowania numerka 13 w ruletce.

Uchodźcy.info sprawdza także, jaki odsetek ataków w UE był wynikiem działań dżihadystów. Z raportu wynika, że zamachy o podłożu dżihadystycznym stanowiły w 2016 roku mniej niż 10 proc. wszystkich zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów na terenie UE. Najwięcej, bo aż 70 proc. zamachów w UE dokonują terroryści powołujący się na idee etnonacjonalistyczne i separatystyczne.

Jeżeli zamachów terrorystycznych jest w UE coraz mniej, ataki motywowane dżihadem to mniejszość wśród wszystkich zamachów i nie są bezpośrednio związane z kryzysem migracyjnym, dlaczego mamy dokładnie odwrotne wrażenie? Bo mamy się bać.

W tym celu wykorzystuje się zarządzanie strachem poprzez żerowanie na ludzkich lękach, ale również dzięki umiejętności ich konstruowania, nakierowywania i skutecznego podsycania. Strach staje się poręcznym narzędziem wykorzystywanym do realizacji celów politycznych. W konsekwencji faktyczny stan bezpieczeństwa stanowi zupełnie odrębny byt od społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Strach ma jednak swoje konsekwencje. Według prokuratury drastycznie wzrasta liczba spraw dotyczących ataków na muzułmanów, a rząd powołując się na bezpieczeństwo odmawia pomocy uchodźcom. Poza tym zjawisko terroryzmu ma historię znacznie dłuższą niż islam, a jego źródłem nie jest żadna religia ani ideologia. Religie bywały natomiast niejednokrotnie osłoną, uzasadnieniem lub usprawiedliwieniem dla aktów terrorystycznych dokonywanych przez konkretnych ludzi.

