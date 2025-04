W sklepach kupić od dawna można bez problemu kupić żurawinę. Pod tą nazwą dostępne są jednak aż trzy różne odmiany tychn owoców.

1. Żurawina amerykańska (cranberry) – owoce wielkości oliwek, mięsiste i soczyste. Dostępne są świeże, suszone, mrożone, w postaci sosu lub żelu.

2. Żurawina błotna – wielkości wiśni, z dużą ilością pestek. Można kupić świeże owoce, a także przygotowane z nich soki, konfitury i nalewki.

3. Borówka brusznica – okrągłe owoce wielkości groszku, z niewielką ilością miąższu i licznymi, małymi nasionkami. Dostępne są w postaci zakonserwowanej oraz w konfiturach.

Nieoceniona w kuchni

• Żurawiny mają sporo pektyny – po ugotowaniu z cukrem tworzą gęsty sos, doskonały do mięs, warzyw (np. kapusty) i rozmaitych deserów.

• Z posiekanych żurawin z dodatkiem soku jabłkowego można zrobić pyszny relish do wędlin i serów.

• Cierpkie owoce są idealne do ciast – podkreślają słodycz muffinek i serników.

Ważna dla zdrowia

• Żurawina chroni drogi moczowe – zawiera skoncentrowane taniny (garbniki), które zapobiegają gromadzeniu się bakterii w pęcherzu i nerkach. • Przeciwdziała wrzodom żołądka – zawarte w owocach substancje utrudniają bakterii Helicobacter pylori gromadzenie się na ściankach żołądka.

• Cierpkie związki zawarte w żurawinie wzmacniają też dziąsła i znacząco zmniejszają ilość bakterii w jamie ustnej.

Korzystna dla urody

• Żurawina wchodzi w skład wielu produktów do pielęgnacji skóry. Znajdujące się w niej substancje opóźniają bowiem procesy starzenia, stymulują produkcję kolagenu, a także zwalczają wolne rodniki. Co ważne, są także trwałe, gdyż żurawina zawiera naturalne konserwanty.

Pyszne dania z żurawiną:

