Czy wciąż możemy mówić o grupie ryzyka zachorowalności na COVID-19, kiedy kilkumiesięczne dzieci padają ofiarą tej choroby?

Kilka dni temu w Chicago zmarło dziecko, u którego zdiagnozowano COVID-19. O zgonie niemowlęcia poinformował Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH). Wiadomość została przekazana mediom 28 marca 2020 roku bez precyzyjnych informacji o płci, dokładnym wieku dziecka czy jego stanie zdrowia po narodzinach.

Dotąd nie mieliśmy zgonu tak młodego pacjenta, który byłby łączony z COVID-19. Trwa pełne śledztwo, które ma wykazać dokładną przyczynę śmierci. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego śmiercionośnego wirusa. Nawet jeśli nie po to, by chronić nas samych, to dlatego by nie zachorowały osoby z naszego otoczenia

- powiedział Dr. Nhozi Ezike, dyrektor IDHP.