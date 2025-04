Andrzelika, Maxymilian, a może Krystina? To tylko trzy z listy imion, których nie zaleca nadawać dzieciom Rada Języka Polskiego, ale nie oznacza to że są zakazane.

Lista imion zakazanych

Na wstępie zaznaczamy, że pojawiające się co jakiś czas w internecie listy rzekomo zakazanych imion, których nie wolno nadawać dzieciom, to tak naprawdę listy imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Imię, które rodzice chcą nadać dziecku, może być ewentualnie odrzucone nie przez RJP, lecz przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – tylko on ma do tego prawo.

Zasady nadawania imion w Polsce

Zgodnie z przepisami dotyczącymi nadawania imion, obowiązującymi od 1 marca 2015 roku, zakazane są imiona ośmieszające oraz zdrobniałe. Na liście sporządzonej przez Radę Języka Polskiego znalazły się też imiona wprowadzające w błąd oraz takie, które pochodzą od nazw pospolitych czy geograficznych.

Imię powinno odróżniać płeć dziecka, ale aktualnie toczy się dyskusja, czy jest to zapis konieczny. Zalecenia RJP są dość przestarzałe i np. nie uwzględniają też faktu, że coraz więcej obcokrajowców mieszkających w Polsce chce nazwać dzieci rodzimymi (dla siebie) imionami. Aktualnie jest możliwość nadawania dzieciom imion obcych.

Wciąż słusznie odradza się nadawanie imion o ujemnym skojarzeniu, np. Belzebub, Judasz czy Kurtyzana.

Szczęśliwie w Polsce rodzice mają 6 miesięcy na zmianę nietrafionej decyzji co do wyboru imienia. Maksymalnie można nadać dziecku 2 imiona, a zmienić je 1 raz. Procedura w USC nie jest skomplikowana, a rzutuje na jakość życia dziecka.

Lista imion niezalecanych przez RJP:

Abbadon,

Akaina,

Alexander,

Alma,

Andrzelika,

Ardena,

Arkhan,

Bastian,

Benjamin,

Bhakti,

Boromir,

Brian,

Carmen i Carmena,

Chiara,

Clea,

Cynthia,

Dajana,

Emaus,

Ewan,

Herrada,

Jaila,

Joshua,

Julka,

Karla,

Klea,

Krystina,

Kuba jako imię żeńskie,

Lester,

Lilith,

Lorina,

Majka,

Malta,

Martin,

Martyn,

Maxymilian,

Maya,

Merlin,

Montezuma,

Morena,

Natasha,

Nicol (żeńskie),

Nicole (żeńskie),

Nika,

Nikol (żeńskie i męskie),

Nikola (męskie),

Ole,

Opieniek,

Pacyfik,

Pakita,

Poziomka,

Radek,

Rener,

Ricardo,

Sofia,

Tea,

Teonika,

Tonia,

Tupak,

Una,

Unka,

Veronika,

Victoria,

Violeta i Violetta,

Wilga,

Wilk,

William,

Xymena.

