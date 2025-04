Jeszcze niedawno przecierałyśmy oczy ze zdumienia, gdy politycy chcieli zakazać aborcji eugenicznej. Na to, co planują obecnie, po prostu brak nam słów…

Wszystko dla dobra rodziny?



Radio Maryja oraz Telewizja Trwam wyemitowały w głównym wydaniu piątkowych „Informacji Dnia” materiał, w którym eksperci rozprawiali na temat prawnego ograniczania możliwości rozwodów. Zaczęło się od 500+: na antenie można było usłyszeć, że ponad 2,5 miliona rodzin złożyło wnioski o przedłużenie świadczenia, które „ograniczyło skrajną nędzę dzieci”. Zasugerowano przy tym, że taki program wsparcia rodzin to za mało i potrzebne są zmiany prawne w zakresie rozwodów, które są „plagą”. Jak usłyszeliśmy, „tu potrzebna jest interwencja państwa”.

Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w programie Radia Maryja i Telewizji Trwam w miastach rozpada się 43% małżeństw. Mimo iż z danych GUS wynika, że w 2016 roku było o 3,000 rozwodów mniej niż rok wcześniej, niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości popierają pomysł zmiany prawa, który ograniczałby małżeńskie rozstania. Kościelne statystyki wskazują przy tym, że wzrosła liczba wniosków o unieważnienie małżeństwa zgodnie z procedurą prawa kanonicznego.

Ta plaga zżera nasze społeczeństwo, jest wirusem, który niszczy tkankę społeczną, niszczy kapitał społeczny. Tutaj jest szereg rozwiązań, które można zastosować np. pojednawcze rozprawy, mediacje, terapie i to jest jedna rzecz. Być może warto też pomyśleć o ograniczeniu dostępu do alkoholu – powiedział na wizji Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Marek Grabowski zapowiedział, że najlepiej byłoby wprowadzić „politykę family mainstreaming”, w ramach której każdy akt prawny byłby rozpatrywany pod kątem jego wpływu na rodzinę.

Polityka prorodzinna to nie tylko finasowanie świadczeń socjalnych czy budowa żłobków i przedszkoli. To także stwarzanie przyjaznego klimatu dla rodziny. Rodziny składającej się z mamy, taty i gromadki dzieci – na koniec materiału powiedziała reporterka Trwam.

My zastanawiamy się tylko, czy aby na pewno dzieci zyskają na tym, że ich rodzice będą zmuszani do bycia razem? Czy można zmusić kogoś do miłości, szacunku i dbania o rodzinę?...

