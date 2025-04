Podczas zagranicznych podróży możemy zobaczyć fragment obcych kultur, jednak jest to zaledwie ułamek tego, jak żyją ludzie na całym świecie. A co jeśli powiemy, że możliwe jest zajrzenie do wnętrza domów ponad 200 rodzin z całego świata? Ten niezwykły projekt nosi nazwę The Dollar Street.

The Dollar Street

Jak podaje „National Geographic”, za stronę internetową z projektem The Dollar Street odpowiedzialna jest szwedzka fundacja Gapminder. Ich praca ma zwrócić uwagę na różnice w standardzie życia w różnych miejscach na świecie i kwestię nierówności płac oraz ubóstwa.

Zespół fotografów dokumentował ponad 200 rodzin w 50 różnych zakamarkach świata. Utrwalali oni wszystkie szczegóły swoich domostw. Od mebli, poprzez dekoracje, kończąc na takich drobiazgach jak szczoteczki do zębów.

Za sam projekt strony internetowej, na której możemy zwiedzać domy przy fikcyjnej ulicy Dollar Street, odpowiada Anna Rosling Rönnlund. Przez 15 lat kompletowała dane dotyczące finansów rodzin z różnych krajów i pracowała nad skonstruowaniem prostej, intuicyjnej strony.

Ludzie z innych kultur często są pokazywani jako straszni albo egzotyczni. Musi się to zmienić. Chcemy pokazać jak ludzie żyją naprawdę. Wydaje się oczywiste by użyć zdjęć jako danych, żeby można było zobaczyć jak żyją ludzie z różnym dochodem – wyjaśniła Rosling Rönnlund

Rodziny w projekcie posegregowane są według ich miesięcznego przychodu podanego w dolarach. Znajdziemy tu rodzinę z Ukrainy, która zarabia 10 tys. dolarów miesięcznie lub małżeństwo o przychodach równych 19 tys. dolarów. Po drugiej stronie są mieszkańcy Kolumbii, którzy zarabiają w sumie 800 dolarów na miesiąc, czy też rodzinę z Haiti, której dochód na 3 osoby wynosi zaledwie 39 dolarów.

