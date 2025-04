Prywatne zdjęcia, dostępy do konta bankowego, portali społecznościowych, maila, a także wrażliwe dane dotyczące nas samych i naszych bliskich - to tylko część informacji, które obecnie każdy posiada w swoim smartfonie. Niestety, zdecydowana większość z nas nie jest świadoma tego, jak cennym towarem są dla hakerów, którzy tylko czekają na chwilę naszej nieuwagi. Aby chronić się przed atakami, warto pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą solidnie zabezpieczyć nasz smartfon. Jakich? Najlepiej tych, proponowanych przez markę Samsung.

Drugie życie w smartfonie

W dobie technologicznej rewolucji wręcz nie można nie posiadać smartfona. Dziś, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ułatwia nam życie. Według badania Blurred World zrealizowanego na zlecenie marki Samsung, aż 87% polskich respondentów przyznaje, że korzysta ze służbowych smartfonów w celach prywatnych. Z drugiej strony, blisko 25% przedsiębiorstw zezwala pracownikom na przetwarzanie danych firmowych na prywatnych urządzeniach pracowników. W praktyce oznacza to, że logujemy się dosłownie wszędzie, a nasze wrażliwe dane są dla hakerów na wyciągnięcie ręki.

Bo przecież po co się zabezpieczać, skoro zaraz ponownie będę musiała skorzystać z tej, czy innej aplikacji? No właśnie...

Jakie dane gromadzimy w swoich smartfonach?

Zastanawiałaś się kiedyś, co wie o tobie twój telefon? Może będziesz zaskoczona, ale zna twoje przyzwyczajenia i tryb dobowy: wie, jak wyglądasz, kiedy wstajesz, gdzie pracujesz, dokąd podróżujesz, z kim rozmawiasz najczęściej, co kupujesz, a nawet ile zarabiasz! To często więcej niż rodzice czy życiowi partnerzy.

Skąd ma takie informacje? Przez internet wykonujesz transakcje bankowe, robisz zakupy i kontaktujesz się z najbliższymi. A żeby ciągle się nie logować, zapamiętujesz hasła lub ustawiasz takie, które łatwo zapamiętać. To błąd.

Jak zhakować smartfon?

Dziś smartfony traktujemy jak coś całkowicie naturalnego, a co za tym idzie, nasza czujność przed atakami hakerów jest uśpiona. Korzystają z tego cyberprzestępcy, którzy z roku na rok są coraz bardziej pomysłowi w swoich atakach.

W 2017 roku firma McAfee zidentyfikowała ponad 20 milionów zagrożeń mobilnych typu malware - programów, które usiłują zainfekować komputer lub urządzenie mobilne. Liczba szokuje i choć może wydawać się, że dobrego rozwiązania problemu po prostu nie ma, to marka Samsung nie poddaje się i walczy o bezpieczeństwo nieostrożnych użytkowników. Jak?

Samsung Security, czyli 5 najlepszych zabezpieczeń dla smartfona

Marka Samsung - światowy lider rynku smartfonów ma świadomość zagrożeń, wynikających z ataków w cyberprzestrzeni. Proponuje więc swoim użytkownikom szereg rozwiązań, które pomogą im ochronić swoje smartfony i dane na nich zgromadzone. Poznajcie (i koniecznie zainstalujcie) te aplikacje!

1. Samsung Knox

Samsung Knox to instalowana fabrycznie na urządzeniach przenośnych Samsung mobilna platforma zabezpieczeń. Jej zadaniem jest ochrona urządzenia mobilnego przed włamaniem, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami, o których większość z nas nie ma pojęcia. Działa na zasadzie antywirusa - wyłapuje potencjalne zagrożenia zanim telefon zostanie zainfekowany.

2. Mój Sejf

Mój Sejf jest bezpłatną aplikacją dostępną dla każdego użytkownika w sklepie Google Play. Dzięki niej stworzysz w pamięci swojego smartfona specjalnie wydzieloną przestrzeń, zabezpieczoną dodatkowym hasłem, w której przechowasz wrażliwe dane, ważne pliki, zdjęcia, kontakty, wiadomości e-mail, a nawet całe aplikacje, np. bankowe czy komunikatory. Apka jest całkowicie bezpieczna i istnieje minimalna szansa na jej zhakowanie. Ważne jest jednak, aby hasło, które ustawisz było naprawdę trudne.

ania12345 zdecydowanie odpada!

3. Samsung Cloud

Popularna "chmura" to naprawdę skuteczne narzędzie! Bezpieczeństwo w chmurze polega na możliwości stworzenia kopii zapasowych kluczowych danych w pamięci smartfona, a także na możliwości przywrócenia ich na autoryzowanym urządzeniu w dowolnym momencie. W praktyce, dzięki niej możesz w momencie zagrożenia szybko zainterweniować i przywrócić ustawienia fabryczne, a ważne dane ukryć w niezainfekowanej chmurze.

4. Samsung Pass

Dzięki apce Samsung Pass uzyskujesz bezpieczny dostęp do danych przy pomocy uwierzytelnienia biometrycznego (za pomocą odcisku palca). Nie musisz pamiętać wszystkich swoich haseł, czy ustawiać wszędzie takiego samego, bo usługa zapamięta dosłownie każde. Do tego, bezpiecznie je przechowa i przypomni je, gdy zajdzie taka potrzeba. Hakerzy jej niestraszni!

5. Find My Mobile

Samsung udowadnia, że zgubiony smartfon to nie koniec świata! Dzięki Find My Mobile szybko i skutecznie zlokalizujesz urządzenie, zablokujesz ekran, a w ostateczności zdalnie usuniesz z niego wszystkie swoje dane.

Zasady bezpieczeństwa Samsung

Chcesz czuć się bezpiecznie i nie martwić się atakiem hakerów? Wprowadź w swoje życie dekalog bezpieczeństwa Samsung!

1. Smartfon – kupuj tylko w autoryzowanym salonie

Kupując smartfon w sprawdzonym miejscu z oficjalnej dystrybucji (np. u operatora sieci komórkowej) możesz być pewna, że został sprawdzony i przetestowany pod kątem zabezpieczeń.

2. Oprogramowanie – nieustannie aktualizuj

Niezależnie od systemu operacyjnego twojego smartfona zadbaj o to, by był on zawsze aktualny. Kluczowe w tym przypadku są przede wszystkim nowe usprawnienia dotyczące bezpieczeństwa. By mieć pewność, że nie przegapisz żadnej aktualizacji, włącz funkcję automatycznego pobierania.

3. Hasło – ustawiaj naprawdę trudne

Dobre, trudne hasło musi zawierać kombinację cyfr, liter i znaków specjalnych, które nie są bezpośrednio związane z właścicielem urządzenia. W innym wypadku (np. hasło = imię i data urodzenia) ułatwiamy sprawę hakerowi. Na szczęście skomplikowanych haseł nie trzeba zapamiętywać. Można je zapisać w chronionej zabezpieczeniami biometrycznymi aplikacji Samsung Pass, by później użyć ich w prosty sposób.

4. Biometria – miej zawsze włączoną

Nowością w tym zakresie jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych wbudowany bezpośrednio w ekran Galaxy Note10 czy Galaxy S10. Odczytuje on trójwymiarowy fizyczny kształt odcisku palca – a nie jego dwuwymiarowy obraz. Takie rozwiązanie zapewnia wyższy poziom zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia.

5. Aplikacje – pobieraj tylko z oficjalnego sklepu

Pobieranie aplikacji wyłącznie z oficjalnych sklepów oraz od wiodących twórców oprogramowania pozwoli zminimalizować ryzyko instalacji niechcianego oprogramowania.

6. Wi-Fi – nie łącz się z nieznanymi sieciami

Jeśli nie znasz sieci Wi-Fi to lepiej z niej nie korzystać. Zwłaszcza, że ruch sieciowy może być monitorowany.

7. Wrażliwe dane – zapewnij im dodatkową ochronę

Czasami, nawet pomimo starań, możemy złapać wirusa. Dlatego w przypadku najważniejszych danych, dobrym rozwiązaniem może być konteneryzacja, czyli dodatkowa separacja wybranych danych i aplikacji od reszty systemu.

8. Zgubiony/skradziony smartfon - miej go pod kontrolą

Niezależnie od tego, gdzie jesteś aplikacja Find My Mobile dostępna dla smartfonów Samsung pomoże ci szybko zlokalizować smartfon, zablokować do niego dostęp, a w skrajnych przypadkach nawet usunąć zapisane na nim dane.

9. Urządzenia zewnętrzne - zawsze sprawdzaj ich zabezpieczenia

Zanim połączysz się z zewnętrznymi akcesoriami i urządzeniami z obszaru IoT, sprawdź, czy są zabezpieczone.

10. Zachowaj zdrowy rozsądek!

Nawet najbezpieczniejszy smartfon nie poradzi sobie z lekkomyślnością użytkownika. Pamiętaj, że twoje dane podane na tacy to prezent dla cyberprzestępcy.

