Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim poinformowali dziś (24.03) na konferencji prasowej o zmianach dotyczących kolejnych obostrzeń w czasie epidemii koronawirusa.

Widzimy wyraźnie, że jest to niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się i nie dopuścić do sytuacji, jakie widzimy na co dzień w Hiszpanii czy we Francji

- mówił premier Mateusz Morawiecki.