Są tacy, co nawet po osiemnastce i odbierając Fryderyka, nie marzą o niczym innym, niż wykrzyczeć ze sceny: Fak ju! Nienawidzę was! Są i tacy, co myślą o nich głównie jak o bezkształtnych glutach ektoplazmy rozmazanych w tle fotografii z połowinek. A są i tacy, którzy wierzą, że to właśnie im zawdzięczają umiejętność samodzielnego myślenia, czyli wszystko.

Z okazji dnia nauczyciela warto wspomnieć tych ostatnich. Pozostałym - anturium w oko. Z przybraniem.

Miałam niewielu wspaniałych nauczycieli i nie wszyscy uczyli mnie życia. Np. anglistka – straszna kosa – nauczyła mnie tylko angielskiego. Ale NAUCZYŁA, co jeszcze 15 lat temu nie było takim hop-siup w publicznej szkole (i nadal chyba nie jest). Co mi dała umiejętność płynnego posługiwania się tym językiem? Wszystko, co w życiu najfajniejsze – swobodę, odwagę, horyzont, podróże, zagranicznych chłopaków, pierwsze napiwki w dolarach i funtach, które mogłam przehulać na Balearach, zamorskie studia, przyjaźnie z ludźmi zewsząd, radość z oglądania filmów bez lektora i napisów. I rozumienia piosenek bez zaglądania na ostatnią stronę Bravo (#gimbynieznajo).

Albo polonistka, dla której literatura była prawdziwsza niż świat i która pożyczała nam własne książki owinięte w kartki ze starych kalendarzy, bo zasoby naszej biblioteki kończyły się na jakimś 1978. A po Stasiuka, Tokarczuk i Filipiak trzeba by jechać do miasta wojewódzkiego, gdyż w trzech księgarniach w mieście to głównie jednak Grochola. No i kosztowali tyle, co nowy podkład L’Oreala, a jednak pryszcze. Gadałyśmy potem o tych ludziach z książek, jak o ludziach z gazet, a nawet z osiedla. Godzinami. Po godzinach. To ona nauczyła mnie czytać. Miałam wtedy z 16 lat i od tamtej pory nie mogę przestać.

Albo historyczka, która uczyła nas XX wieku i WOSu już tylko z własnych notatek, bo żaden podręcznik nie był dość syntetyczny. Zaczynała lekcje od 15 minut dyktowania faktograficznej piguły, którą łykałyśmy bez popitki, żeby przez resztę czasu razem rozkminiać, o co w tym wszystkim chodziło, jak się stało, co się stało i czemu stać się musiało. Albo nie musiało. Dekolonizacja, bliskowschodni węzeł gordyjski, Mao, Pol Pot, Milošević. Ale też Havel i Desmond Tutu. Czy nadal w większości liceów nie „przerabia” się historii najnowszej, bo nie wystarcza czasu?

Miałam też nauczycieli tańca, którzy uczyli nas szczerze rozmawiać – sadzali 10-13-15 latków w kręgu zawsze, gdy był jakiś problem. I tak długo go omawialiśmy, aż stało się jasne w czym rzecz, aż pękały wszystkie gule w gardłach i znów było normalnie. Obrót w pra-wo!

I miałam nauczycielkę teatru (recytacji właściwie), która mnie nauczyła, że najfajniejsi są chłopcy mówiący poezją z głowy (choć niekoniecznie tą własną). I że Miron to nie tylko dobre imię dla kota. Oraz że wszyscy gramy, tylko nie wszyscy równie przekonująco.



Fak ju! Nienawidzę was! Zmarnowaliście mi słodkie bezmyślne życie.

