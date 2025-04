Od czego zaczęła się Twoja przygoda z tańcem i śpiewem?

Reklama

Tańczę od najmłodszych lat, ale prawdziwa przygoda z tańcem zaczęła się, gdy mój tata zaczął publikować nagrania, na których ćwiczę układy taneczne razem z moją nauczycielką. Sprawiało mi to wiele radości i inspirowało do kolejnych działań. Śpiew również jest dla mnie bardzo ciekawy i wiele ćwiczę, by osiągać coraz lepszy poziom. Miałam swoje wzloty i upadki, ale zawsze mogę liczyć na wsparcie taty.

Grasz również na skrzypcach. Co najbardziej lubisz w grze na tym instrumencie?

Do gry na skrzypcach zachęciły mnie nagrania publikowane w social mediach, na których inne osoby grają właśnie na tym instrumencie. Gdy oglądałam te materiały, czułam, że może to być świetna zabawa i niesamowite doświadczenie. Spróbowałam i pokochałam skrzypce! W skrzypcach najbardziej lubię to, że struny są bardzo gładkie i lekko przemykają pod palcami. Uwielbiam również powstające na tym instrumencie rytmy i piosenki. Skrzypce są według mnie bardzo kojącym instrumentem.

Jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyki i ulubiony styl tańca?

Moim ulubionym gatunkiem jest muzyka popowa, która daje mi niesamowity zastrzyk energii i nieustannie ekscytuje! Jeśli chodzi o taniec, to najbardziej lubię taniec współczesny. W tym stylu można wyrażać się poprzez mimikę twarzy, co uważam za ogromną zaletę. W dodatku pozwala on zachować mi formę!

Często występujesz przed publicznością. Który z występów szczególnie zapadł Ci w pamięć?

To pytanie jest dość podchwytliwe, ponieważ bardzo się denerwuję przed publicznością. Mimo to, najmilej wspominam występ podczas Golden Voice Competition, który był całkiem niedawno – w marcu tego roku. Zabawa i radość ze śpiewania zdecydowanie przeważyły nad tremą i obawami. To było świetne doświadczenie i często wracam do niego myślami.

fot. Mat. prasowe

Wspomniałaś, że zmagasz się z tremą przed występami. Jak sobie z nią radzisz? Masz jakieś specjalne, sprawdzone sposoby?

Tak, trema czasami daje mi się we znaki – serce mi bije wtedy jak szalone! Ale sprawdzonym sposobem na uspokojenie się są głębokie wdechy i wydechy. To mi zawsze pomaga!

Masz jeszcze inne pasje poza tańcem, śpiewem i muzyką?

Tak, oprócz tańca, śpiewu i muzyki mam też inne zainteresowania. Uwielbiam modę i najnowsze trendy. Inspiruję się podczas poznawania różnych stylów modowych. Świetnie się bawię podczas wybierania ubrań!

Kto jest Twoim idolem lub idolką?

Mam wielu idoli, ale moimi zdecydowanymi faworytkami są Taylor Swift i Lana Del Rey. Ich muzyka ma dla mnie szczególne znaczenie.

Ulubiona piosenka?

Moją ulubioną piosenką jest Lover's Rock TV Girl. Przywodzi mi na myśli miłe wspomnienia z przyjaciółmi.

Jakie marzenie chciałabyś spełnić w najbliższej przyszłości?

Będę miała ku temu okazję już w maju! Wtedy w Hotelu Armani w Burj Khalifa odbędzie się event muzyczny, na którym mam przyjemność być gościem specjalnym. Zaprezentuję swoją autorską piosenkę. Już nie mogę się doczekać tego występu! Wyczekuję też wydania mojego pierwszego albumu.

Jakie masz plany na przyszłość?

Mam w planach wytrwałą pracę nad moją muzyką. Chcę rozwijać się w grze na skrzypcach i tańcu. Marzę o staniu się jak najlepszym wykonawcą. Po ukończeniu pierwszego albumu planują wydawanie kolejnych singli, pracę nad teledyskami i chciałabym podróżować i wykonywać moją muzykę na całym świecie!

Reklama

Śledź Nicole na Instagramie i bądź na bieżąco! https://www.instagram.com/nicole_obarzanek_official