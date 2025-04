Zna ją cały świat. Jednak Jessica Alba to nie tylko piękna buzia znana z hollywoodzkich produkcji. Aktorka jest mamą dwóch córek, żoną i bizneswomen. Niewiele z was pewnie wie, że Jessica Alba kilka lat temu stworzyła markę Honest. Od tamtej pory zaczął się z nią liczyć również świat biznesu. Jaki jest jej przepis na sukces i co radzi innym kobietom gwiazda? Przeczytaj nasz wywiad!

Polki.pl: Jesteś jedną z tych kobiet, które zdają się mieć wszystko. Rodzinę, karierę i biznes. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Jaki jest Twój sekret?

Jessica Alba: Nie mam żadnego sekretu! Odkąd pamiętam, staram się to wszystko pogodzić. Jak znajdziecie jakąś metodę, dajcie mi znać.

Twoja firma, Honest, nie jest po prostu kolejną marką, ma misję. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Skąd wzięłaś pomysł?

Kiedy byłam w pierwszej ciąży, chciałam stworzyć dla mojej rodziny zdrowy, szczęśliwy dom. Pojawiało się dużo pytań i szukałam firmy, której produktom mogłabym zaufać, która używałaby tylko bezpiecznych składników. Taka firma nie istniała, musiałam więc ją stworzyć.

Apelowałam o zmiany w regulacjach prawnych dotyczących użycia substancji chemicznych. Takie reformy są bardzo trudne, chciałam więc stworzyć miejsce na rynku, które udowodniłoby prawodawcom, że prosperująca firma może też działać na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa klientów. Chcieliśmy pokazać, że jeśli stworzymy alternatywy, które są równie dobre jak dostępne wcześniej opcje, zmienią się oczekiwania i zachowanie.

Jak widzisz przyszłość Honest?

Myślę, że dążenie do zdrowego, szczęśliwego życia to uniwersalne pragnienie. Wyobrażamy sobie przyszłość, w której nasi klienci zakładają swoje rodziny. Nie mogę się doczekać pokolenia wychowanego na bezpiecznych wyborach, które im zaoferowaliśmy.

Z pięknej i utalentowanej aktorki stałaś się odnoszącą sukcesy bizneswoman, która stara się zmieniać świat na lepsze. Czujesz tą przemianę? Czy musiałaś walczyć o swoją pozycję?

Wszystko, co robię odzwierciedla mój etap rozwoju osobistego. Zmieniłam się jako osoba i tak samo zmieniła się moja kariera. Cieszę się, że potrafię poradzić sobie z tymi wszystkimi aspektami siebie i cieszę się, że mogę tworzyć rzeczy, które się ludziom podobają.

Co poradziłabyś kobietom, które nie mają pojęcia jak zmienić swoje życie na lepsze? Gdzie powinny szukać inspiracji, motywacji?

My, kobiety, dla siebie nawzajem jesteśmy największym kapitałem. Miałam szczęście spotkać tyle wspaniałych, silnych i kreatywnych kobiet, które podziwiam i szanuję. Myślę, że tak w biznesie jak i w życiu, powinnyśmy otaczać się kobietami które podziwiamy, i od których możemy się uczyć.

Na koniec pytanie dotyczące świąt, bo to już za chwilę! Każda kobieta ma wtedy mniej czasu. Jak sobie radzisz z codzienną pielęgnacją?

Po obudzeniu szybko myję twarz szczoteczką soniczną Braun Face Spa, aby odświeżyć skórę. Potem dbam o nawilżenie twarzy. Następnie nakładam podkład z filtrem lub bez, róż w kremie, podkręcam rzęsy i maluję się błyszczykiem. Czasem dodam jeszcze trochę korektora. Nic skomplikowanego. Zazwyczaj wychodzę z domu z mokrymi włosami. Spryskuję je mleczkiem Honest Beauty Moisture i zostawiam do wyschnięcia. Gdy chcę nadać im objętości używam odrobiny spray z solą morską Honest Sea Salt Spray.