Zmiany mogą obejmować całe ciało lub tylko część np. zgięcia stawowe, brzuch, policzki. Zwykle towarzyszą im inne objawy, takie jak świąd, obrzęk, ból, gorączka. Abyś wiedziała, jak zareagować na poszczególne zmiany skórne przygotowaliśmy dla ciebie ten przewodnik. Dowiesz się z niego, jakie są sygnały chorób, które przebiegają z wysypką jak sobie z nimi radzić.

Atopowe zapalenie skóry

To przewlekła choroba skóry o podłożu alergicznym. Nie jest zaraźliwa.

Wysypka: Ma postać drobnych czerwonych wyprysków zlewających się w czerwone plamy. Wysypka wywołuje silne swędzenie, a w wyniku drapania pojawiają się ranki.

Inne objawy: Chorobie mogą towarzyszyć inne schorzenia o podłożu alergicznym, np. astma oskrzelowa, sezonowy lub przewlekły katar sienny oraz alergiczne zapalenie spojówek.

Leczenie: Powinien je prowadzić alergolog lub dermatolog. Przy łagodnej postaci choroby stosuje się specjalne kremy przeciwzapalne, które działają jak sterydy, ale nie niszczą skóry. Ważne jest także nawilżanie skóry emolientami (specjalistycznym kosmetykami dostępnymi w aptekach).

Łupież Gilberta

Chorobę wywołują najprawdopodobniej wirusy. Nie jest zaraźliwa i nie nawraca.

Wysypka: Na początku pojawia się jedna plamka na tułowiu. To tzw. blaszka macierzysta, która może się rozszerzyć do kilku centymetrów. Po tygodniu, pojawiają się nowe plamki.

Inne objawy: Łupież Gilberta nie powoduje żadnych innych objawów. Chory czuje się dobrze, może mu ewentualnie dokuczać swędzenie, ale tylko gdy się zgrzeje i spoci.

Leczenie: Łupież Gilberta nie wymaga żadnej terapii. Mija po 4-6 tygodniach.

Ospa wietrzna

Wywołuje ją wirus VZV (wirus ospy wietrznej i półpaśca). Choroba jest silnie zakaźna.

Wysypka: Na początku pojawia się na tułowiu, z czasem rozprzestrzenia się na całe ciało. Ma postać rozlanych plam, a potem zmienia się w krostki wypełnione płynem surowiczym.

Inne objawy: Zanim pojawi się wysypka, chory czuje się źle – pojawia się wysoka gorączka i objawy grypopodobne (dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów) oraz katar.

Leczenie: Polega przede wszystkim łagodzeniu gorączki i wysypki. W rzadkich wypadkach lekarz decyduje o włączeniu leku przeciwwirusowego. Z podwyższoną temperaturą walczyć należy tylko paracetamolem – leki z ibuprofenem zwiększają ryzyko powikłań skórnych. Wysypkę spryskujemy Octeniseptem lub przecieramy wodnym roztworem nadmanganianu potasu. Choroba trwa ok. 2 tygodni.

Pokrzywka

Najczęściej ma podłoże alergiczne (uczulenie na pokarmy, leki, pyłki).

Wysypka: Przypomina oparzenie pokrzywą, może czasem wygląda jak czerwona plama. Zmiany mogą być skupione w jednym miejscu albo pokrywać całe ciało. Swędzi i piecze.

Inne objawy: U połowy osób z pokrzywką może wystąpić obrzęk naczynioruchowy, czyli obrzęk usta, powiek, rąk i stóp. To wymaga natychmiastowej pomocy lekarza!

Leczenie: Stosuje się leki sterydowe i przeciwhistaminowe oraz preparaty do natłuszczania skóry. Konieczne jest także przerwanie ekspozycji na uczulający czynnik.

Półpasiec

Wywołuje go wirus ospy. Po przechorowaniu półpaśca wirus chowa się on w zwojach nerwów czuciowych i może zaatakować powtórnie (np. gdy mamy obniżoną odporność).

Wysypka: Zaczyna się od bólu występującego wzdłuż zaatakowanego nerwu. Po 2-3 dniach na skórze w bolesnej okolicy pojawia się pęcherzykowa wysypka z odczynem zapalnym.

Inne objawy: pojawiają się bóle głowy, gardła, osłabienie, zmęczenie (może trwać nawet 3-6 tygodni po wyleczeniu choroby). U niektórych osób ból wzdłuż nerwu może trwać miesiącami.

Leczenie: Konieczne są środki przeciwbólowe i antywirusowe. Aby były skuteczne, trzeba je podać w ciągu pierwszych 2 dni choroby. Czasem potrzebne są też zastrzyki z witamin B1 i B12. Ulgę przynosi smarowanie zmian papką sporządzoną na bazie tlenku cynku i wody wapiennej. Po mniej więcej 2-3 tygodniach półpasiec mija.

Różyczka

To wirusowa choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Szczepienie chroni przed nią przez 10 lat (ostatnią szczepionkę podaje się dziesięcioletnim dzieciom).

Wysypka: Charakterystyczna jest plamisto-grudkowa różowa wysypka na skórze - najpierw na twarzy, później na reszcie ciała. Tego typu zmiany zwykle znikają po 3 dniach choroby.

Inne objawy: Może wystąpić gorączka do 39 st. C. Charakterystyczne jest też powiększenie węzłów chłonnych na karku i potylicy. Niekiedy różyczce towarzyszy zapalenie gardła.

Leczenie: To głównie łagodzenie objawów. Podaje się leki obniżające gorączkę.

Świerzb

To choroba pasożytnicza Do zarażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z zainfekowaną skórą.

Wysypka: Pojawiają się liczne wykwity w formie grudek, pęcherzyków, bąbli pokrzywkowych lub przeczosów, czyli linii w skórze powstałych w wyniku drapania.

Inne objawy: Oprócz wysypki dla świerzbu charakterystyczne jest swędzenie skóry, które narasta w czasie snu, po kąpieli lub po powrocie do domu z chłodnego dworu.

Leczenie: Polega na smarowaniu całego ciała preparatami z permetryną, maścią siarkową. Kuracji muszą poddać się wszyscy domownicy.