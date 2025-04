Nieszczęście w postaci urazu czy wypadku może przytrafić się zarówno w czasie pracy, jak i przed lub po jej zakończeniu. A także na przykład na delegacji. Czy zawsze jest to tzw. wypadek pracowniczy? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby to, co się nam przytrafiło, zostało tak zakwalifikowane?

Jakie zdarzenie jest wypadkiem

Takie, które spełnia łącznie cztery warunki:

1. Jest nagłe. Oznacza to, że musi zajść w czasie jednej dniówki roboczej.

2. Zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną, a nie stanem zdrowiem pracownika. Przepisy nie precyzują określenia „przyczyna zewnętrzna”. Przyjmuje się, że jest to „działanie maszyn, pojazdów, innych ludzi, oddziaływanie energii, wysokiej albo niskiej temperatury, hałasu, siły przyrody”. Może to być również zbyt duży wysiłek fizyczny lub zbyt duże obciążenie pracą. Wypadkiem przy pracy będą np.: zranienie przez maszynę, potrącenie przez wózek elektryczny w hali, porażenie prądem, potknięcie się o niezabezpieczone kable leżące na podłodze, upadek na śliskich schodach.

Warto wiedzieć. Inaczej rzecz wygląda w przypadku np. zawału. Aby został uznany za wypadek przy pracy, trzeba udowodnić, że jego bezpośrednią przyczyną były wykonywane przez pracownika obowiązki np. dźwignięcie zbyt dużego ciężaru.

3. Skutkiem zdarzenia jest uraz (uszkodzenie narządów albo tkanek) lub śmierć w czasie nie dłuższym niż pół roku po wypadku.

4. Zdarzenie miało miejsce w trakcie pracy, czyli w czasie wykonywania przez ciebie twoich obowiązków.

Warto wiedzieć. Jeżeli masz zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie możesz wykonywać określonej pracy, a mimo to zostaniesz do niej skierowana i ucierpisz na zdrowiu, to zachowanie pracodawcy można zostać uznane za przyczynę zewnętrzną. Co za tym idzie, będziesz miała prawo do odszkodowania.

Wypadek nie tylko na terenie firmy

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się te, które miały miejsce m.in.:

podczas podróży służbowej;

w czasie szkolenia w zakresie powszechnej samo obrony;

w zakresie powszechnej samo obrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez zakładową organizację związkową;

w trakcie uprawiania sportu przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

przez osobę pobierającą stypendium sportowe; podczas pracy, do której został skierowany więzień lub aresztowany;

lub aresztowany; w trakcie stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego, na które skierował cię urząd pracy;

szkolenia czy przygotowania zawodowego, na które skierował cię urząd pracy; wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem pracy stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem pracy stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; ratowania innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa.

Warto wiedzieć. Natomiast zdarzenie, które miało miejsce w drodze do pracy lub z powrotem zostanie uznane za wypadek tylko, gdy udowodnisz, że jechałaś z pracy wprost do domu (lub na odwrót, prosto z domu do pracy). Za wypadki przy pracy nie uznaje się sytuacji, kiedy nie wracasz od razu do domu, tylko np. jedziesz jeszcze po zakupy do supermarketu.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

