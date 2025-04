Telefonu komórkowego dotykamy około 3 tysiące razy dziennie. Kto z nas po skorzystaniu z niego myje ręce? Niemal nikt. Okazuje się, że powinniśmy to robić. Najnowsze wyniki badań wykazały, że na smartfonie może żyć nawet 3 razy więcej bakterii niż na desce toaletowej.

Co żyje na smartfonach?

Firma Insurance2go poprosiła 1000 Brytyjczyków, by udostępnili do badań swoje telefony komórkowe. Badaniu poddano różne modele telefonów.

Naukowcy poddali aparaty szczegółowym badaniom, których celem były sprawdzenie czystości aparatów. Okazało się na smartfonach znaleziono: bakterie, pleśń i drożdże. Co więcej, okazało się, że patogenów jest 3 razy więcej niż na desce toaletowej. Wykazano, że na telefonie może znajdować się około 85 czynników chorobotwórczych. Dla porównania, na desce toaletowej jest ich zwykle około 24. Najbrudniejszą częścią smartfona jest ekran, a także przycisk blokady telefonu, jego tył oraz włącznik.

Właściciele telefonów byli zobowiązani również do wypełnienia ankiet, w których pytano ich m.in. o częstotliwość czyszczenia aparatów. Okazało się, że 30% z nich nigdy nie czyściła swojego telefonu, a 5% czyści smartfona raz na 6 miesięcy.

Jak często czyścić telefon komórkowy?

Ponieważ korzystamy z telefonu komórkowego wiele razy w ciągu dnia, idealnie by było, aby czyścić go codziennie. Jednak dla większości z nas jest to mało realne. Dobrze zatem, by rytuał czyszczenia smartfona wpisać w grafik cotygodniowego sprzątania. Oczyszczenie telefonu zajmuje krótką chwilę.

Jak to robić?

Aby szybko i skutecznie pozbyć się bakterii z powierzchni telefonu, można skorzystać z chusteczki nawilżonej substancją dezynfekującą. Dobrze sprawdzają się chusteczki przeznaczone do czyszczenia okularów i ekranów komputerów. Są one nasączone alkoholem, który łatwo usuwa wszelkie zabrudzenia. Należy dokładnie przetrzeć chusteczką cały telefon, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które wytypowano jako najbrudniejsze.

