Botki to obowiązkowy element jesiennej garderoby. To idealne obuwie na pierwsze chłodniejsze miesiące. Świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych stylizacjach np. do pracy, jaki i podczas wieczornych wyjść. Ważne, by były nie tylko modne, ale przede wszystkim wygodne. Dobrze wybrane, zapewnią komfort stopom przez cały dzień i posłużą dłużej niż przez jeden sezon!

Botki na płaskiej podeszwie

Jednym z najważniejszych trendów na sezon jesień/zima 2018 jest... wygoda! Projektanci i styliści mody są zgodni, obecnie liczy nie tylko wygląd ubrań i dodatków, ale przede wszystkim to, jak się w nich czujemy. Nie ma nic gorszego niż piękne, lecz uwierające buty.

Dlatego jeśli nie jesteś wielbicielką szpilek, koniecznie postaw na botki na płaskiej podeszwie. Ich wybór jest naprawdę szeroki. W ofercie sklepów obuwniczych znajdziesz zarówno modele bardzo eleganckie (np. ze stylowym zamkiem na pięcie), casualowe typu trzewiki oraz bardzo trendy (z dżetami lub innymi zdobieniami). Nie wiesz, które wybrać? Zaszalej! Najlepiej mieć w szafie zarówno coś klasycznego, jak i... zupełnie odjechanego!

1. Botki wiązane ze skóry za 339 zł.

2. Workery z dżetami za 129,99 zł.

3. Skórzane botki z Zary za 169 zł.

Botki na słupku

Jeśli buty na płaskiej podeszwie cię nie przekonują, bo wręcz kochasz obcasy, to nic straconego! Producenci obuwia prześcigają się w projektowaniu coraz wygodniejszych obcasów. Obecnie najmodniejsze są szerokie i niezbyt wysokie obcasy w formie tzw. słupków.

Botki na słupku nie tylko są bardzo stylowe (i idealnie wpisują się w obowiązujące trendy), ale przede wszystkim są bardzo wygodne. Szeroki obcas jest stabilny, świetnie się na nim chodzi. A jeśli buty mają jeszcze platformę z przodu, niemal go nie czuć!

Co więcej, jest w czym wybierać. Absolutnym tegorocznego sezonu jesienno-zimowego jest panterka. Warto również zwrócić uwagę na sznurowane botki na słupku. To ponadczasowy wybór, który sprawdzi się nie tylko w obowiązującym sezonie.

1. Botki w panterkę za 159 zł.

2. Botki na słupku ocieplane za 164 zł.

3. Botki haftowane z klamrami za 159,99 zł.

