Najważniejsze czynniki,które mają wpływ na jakość przechowywanych produktów to: temperatura (im niższa tym lepiej), wilgotność (w miejscu przechowywania powinno być sucho), dostęp tlenu (maksymalnie go ograniczamy) oraz rodzaj pojemników, w których trzymamy zapasy.

1. Szklane. Także z porcelany, fajansu, kamionki są najlepsze. Ekologiczne, najbezpieczniejsze, bo nie wchodzą w reakcje z żadnymi produktami. Wygodne do mycia. Doskonałe do przechowywania żywności zarówno świeżej, jak suchej. Można w nich trzymać produkty sypkie, przyprawy, kawę oraz świeże, np. masło lub smalec.

2. Plastikowe. Bardzo wygodne bo mają różne kształty i wielkości. Poza tym są lekkie, nie tłuką się tak łatwo, jak szkło. Do przechowywania żywności nadają się jednak tylko te, które mają symbol widelców lub kieliszka na denku pojemnika lub ulotce produktu. Najlepiej, jeśli posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

3. Silikonowe. Nadają się do przechowywania wszystkich rodzajów produktów. Można w nich również zamrażać i podgrzewać żywność (wytrzymują temperaturę od -60 do +280 stopni C).

4. Metalowe. Wytrzymałe, dobrze chronią zawartość, ale ulegają korozji. Nie nadają się do przechowywania kwaśnych produktów, ponieważ zawarte w nich substancje wchodzą w szkodliwe dla zdrowia reakcje z metalem.

Małgorzata Świgoń