Drożyzna nad Morzem Bałtyckim nie przestaje nas zaskakiwać. Chociaż zewsząd dobiegają oburzone głosy osób, które twierdzą, że wcale nie jest drożej, fakty wyglądają zupełnie inaczej - szczególnie w dużych nadmorskich miejscowościach, które w okresie wakacyjnym są prawdziwą mekką dla turystów.

Paragony z nadmorskich restauracji podbijały internet już jakiś czas temu i wywołały prawdziwą lawinę komentarzy. Kolejni urlopowicze dzielili się na portalach społecznościowych rachunkami z knajp, barów, a nawet... toalet. Okazuje się, że i niektóre hotele w tym roku wypadają mało konkurencyjnie nawet w porównaniu z wakacyjnymi kurortami za granicą.

Nocleg nad Bałtykiem nawet 64% droższy niż za granicą

Portal Rankomat.pl porównał dane z najpopularniejszych platform do rezerwacji noclegów i innych wyszukiwarek hoteli. Okazuje się, że za 7 nocy w trzygwiazdkowym hotelu nad Bałtykiem 2 osoby średnio muszą zapłacić prawie 3000 złotych. Najtaniej jest w Kołobrzegu (2267 zł) i Ustce (2353 zł), zaś najdrożej w Świnoujściu (3072 zł) i Sopocie (3077 zł). W Międzyzdrojach i Łebie te ceny wahają się w granicach 2800-2850 zł.

We wszystkich tych ofertach zawarte są śniadania, a obiady można dodatkowo dopłacić - ceny wahają się od 500 do nawet 1000 zł. Ceny śniadań poza ofertą hotelową to od 20 do 80 zł, a ceny obiadów - od 15 do kilkuset złotych. Gdzie jest najdrożej? Jak podaje Rankomat.pl, najwięcej zapłacimy w renomowanych restauracjach, tuż przy plaży oraz w centrum nadmorskich kurortów.

Jak sytuacja wygląda za granicą? Za 7 nocy w trzygwiazdkowym hotelu (ze śniadaniami), przelot, obiady dla 2 osób, codzienne piwo, butelkę wina oraz zwiedzanie i inne rozrywki zapłacimy:

na greckim Rodos - 2997 zł;

Bułgaria, Burgas - 2894 zł;

Chorwacja, Riwiera Makarska - 3117 zł.

Źródło: rankomat.pl

