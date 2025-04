Solidność wykonania

Jako pierwsze w oczy rzuca się solidne wykonanie tabletu. Huawei MediaPad M5 ma metalową obudowę z tyłu, z przodu natomiast – duży wyświetlacz 10,8", chroniony szkłem hartowanym. To ważna informacja dla rodziców – urządzenie nie ulegnie tak łatwo zniszczeniu, nawet jeśli wypadnie dziecku z rąk na podłogę. Co jeszcze wyróżnia tablet od Huawei? Sprytne zastosowanie nieco pogrubionej ramki, dzięki której trzymanie urządzenia w dłoniach nie poskutkuje ciągłym brudzeniem wyświetlacza. Zwraca uwagę też całkiem dobry aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów 4K UHD oraz cztery świetne głośniki sygnowane przez znaną firmę Harman Kardon, umożliwiające stworzenie z tabletu mini-kina domowego.

Wspólne oglądanie kreskówek jeszcze nie było takie ekscytujące!

Po uruchomieniu urządzenia ukaże się standardowy pulpit, który z łatwością możesz spersonalizować wedle własnych potrzeb. Uwagę zwracają doskonale oddane, naturalne i głębokie kolory – układ graficzny to naprawdę mocna strona propozycji Huawei! Rozdzielczość wyświetlacza to 2560 x 1600 pikseli. Co ważne, obraz oglądany na ekranie jest zawsze wyraźny, bez względu na kąt patrzenia. Idealny do przeglądania zdjęć, oglądania filmów czy kreskówek.

Ekran z trybem ochrony wzroku

Kolejny element, odróżniający Huawei od standardowych tabletów, to Android 8.0 Oreo z nakładką producenta – EMUI 8.0. Wprowadza ona kilka dodatkowych funkcji, które mogą okazać się bardzo użyteczne. Praktyczny Tryb Ochrony Wzroku redukuje emisję niebieskiego światła i przyda się zwłaszcza przy wieczornym czytaniu czy przeglądaniu stron internetowych. Parametry trybu zmieniasz dowolnie za pomocą wygodnego suwaka, możesz również określić konkretną godzinę, o której tryb ma zostać uruchomiony. Z kolei funkcja inteligentnej rozdzielczości pozwala na automatyczne dostosowanie rozdzielczości ekranu w celu zaoszczędzenia energii. To ważne – przecież zależy nam na długim życiu baterii, która nie powinna rozładować się ani w trakcie wideorozmowy na Skypie, ani w trakcie gry.

Duży wyświetlacz i wysoka czułość ekranu dotykowego

Jak pokazały testy praktyczne, Huawei MediaPad M5 działa bardzo płynnie nawet wówczas, gdy wykonujesz równocześnie kilka zadań. Możesz spokojnie odtwarzać muzykę, przeglądać strony internetowe oraz otwierać bardziej wymagające aplikacje czy grać w gry. Wydajny procesor i 4 GB RAM sprawią, że żadna z kolejnych czynności nie spowoduje spowolnienia pracy czy zaprzestania działania którejś aplikacji. Dzięki dużemu wyświetlaczowi widać wyraźnie każdy detal na ekranie. Ta cecha, w połączeniu z wysoką czułością ekranu dotykowego sprawia, że tablet to świetna propozycja nawet dla tych dzieci, które dopiero uczą się obsługi urządzenia z wyświetlaczem dotykowym. To oczywiście także ogromny komfort użytkowania dla dorosłych!

Huawei Mediapad M5 to idealny sprzęt dla wszystkich surfujących po sieci. Jego moduły łączności sprawują się bez zarzutu, połączenie z siecią bezprzewodową jest stabilne, a wczytywanie stron WWW – płynne. Także Bluetooth sprawdza się doskonale – szybko wykrywa pobliskie urządzenia i nie sprawia problemów z parowaniem.

Tablet bezpieczny dla dziecka

Co jeszcze sprawia, że możemy określić Huawei Mediapad M5 jako tablet rodzinny – zarówno dla mamy, jak i dla dziecka? W przygotowanej przez Huawei wersji systemu Android została umieszczona specjalna "Strefa dla dzieci". Jest to obszar, który podlega pełnej kontroli rodzicielskiej. Możesz tu wybrać, do jakich ustawień i aplikacji dziecko będzie mieć dostęp, a także ustawić limit czasu korzystania z tabletu. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której dziecko mogłoby zaniedbać obowiązki domowe, szkolne lub po prostu zbyt długo wpatrywać się w ekran. Strefa Dziecka pozwala także ograniczać dostęp do nieodpowiednich dla najmłodszych stron internetowych.

Idealny gadżet podczas podróży z dzieckiem

Huawei MediaPad M5 korzysta z akumulatora o pojemności 7500 mAh. Naładowany całkowicie, potrafi pracować intensywnie przez ponad 11 godzin. Przy okazjonalnym korzystaniu bateria z powodzeniem wystarcza na trzy dni. Tak dobry akumulator to wygodne rozwiązanie, jeśli zabieramy urządzenie Huawei w podróż. Nie musisz wówczas rozglądać się za miejscem do ładowania. Spokojnie obejrzysz film albo zajmiesz grą znudzoną pociechę – bez obawy, że nagle bateria "padnie“.

Podsumowując – Huawei MediaPad M5 to bardzo solidna propozycja, która posłuży całej rodzinie. Dzięki zaawansowanym mechanizmom kontroli rodzicielskiej można spać spokojnie, mając pewność, że dziecko ani nie będzie spędzać przy tablecie zbyt dużo czasu, ani nie zobaczy treści dla niego nieodpowiednich. Wszyscy za to mogą cieszyć się z wysokiej jakości obrazu i dźwięku, a także płynnego działania gier, aplikacji i Internetu.

