2013 r., Południowa Karolina (USA). 10-letni Johnny Jackson krztusi się wodą podczas zabawy w basenie. Po przyjściu do domu zmęczony chłopiec położył się spać. Utonął we własnym łóżku. Zmarł po dwóch godzinach od wyjścia z basenu.

Stwierdzenie „tonie się po cichu” nie dotyczy tylko basenu czy głębokiej rzeki. Zdarza się także, że dochodzi do wtórnych bądź suchych utonięć. Dzieje się tak, gdy do dróg oddechowych dostają się niewielkie ilości wody. Dziecko może tonąć nawet podczas zwykłej zabawy w płytkim basenie lub w wannie. Właśnie dlatego nigdy nie zostawiaj malucha samego w wodzie.

Suche utonięcie

Do suchego utonięcia dochodzi, gdy do nosogardzieli u człowieka dostają się krople wody. Chociaż w tym wypadku płyn nie trafia do płuc, woda drażni drogi oddechowe i powoduje odruchowe skurcze głośni. To element obronny organizmu - ten element krtani zabezpiecza w ten sposób płuca przed przedostaniem się do nich płynu.

Rezultat? Do płuc nie dociera tlen. Suche utonięcie jest niezwykle niebezpieczne - czasem zabić może nas ślina, którą się krztusimy.

Wtórne utonięcie

Niebezpieczeństwo niesie też ze sobą utonięcie wtórne. Dochodzi do niego wskutek przedostania się wody do wnętrza płuc. Najczęściej pojawia się ono u osób, które tonęły i zostały uratowane. Pozostały w płucach płyn powoduje obrzęk. Z czasem ofiara zaczyna się dusić z powodu braku tlenu. Objawy wtórnego utonięcia mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie. Niczego niepodejrzewająca osoba nie łączy ich z wcześniejszym tonięciem.

Objawy suchych i wtórnych utonięć

Utonięcia tego typu najczęściej występują u dzieci. Na jakie objawy zwracać uwagę?

nagły, silny ból w klatce piersiowej

męczący kaszel

wymioty

zmęczenie i chęć nieustannego snu

duszności, problemy z oddychaniem

nerwowość, rozdrażnienie

Symptomy nasilają się, gdy dziecko leży. Podejrzewasz u dziecka wtórne bądź suche utonięcie? Jak najszybciej udaj się na pogotowie. Tutaj liczy się każda minuta.

Opieka nad dzieckiem bawiącym się beztrosko w basenie czy rzece jest niezwykle ważna. Maluch może tonąć po wyjściu z wody. Niebezpieczeństwo wzrasta, gdy dziecko zachłysnęło się wodą z basenu - pełną chloru i innych substancji chemicznych.

Pierwsza pomoc

Do wtórnych i suchych utonięć dochodzi rzadko. To ok. 2 % wszystkich utonięć wśród dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie musimy uważać.

Co robić, gdy wyciągniemy z wody dziecko, które się topiło? Resuscytację krążeniowo-oddechową - 2 wdechy, 30 uciśnięć klatki piersiowej. Następnie wzywamy pogotowie. Pamiętaj - możesz uratować czyjeś życie!

Jak uratować tonącego