Na największych włoskich portalach informacyjnych zaroiło się od informacji na temat przypadku pacjenta, który po wyleczeniu z COVID-19 ponownie zachorował.

Do tej pory lekarze sądzili, że taka sytuacja nie jest możliwa. Chcieliśmy wierzyć, że przebycie choroby spowodowanej zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 daje przynajmniej kilkumiesięczną odporność na ten szczep wirusa.

Jeśli chodzi o to zakażenie, wiemy już (...) że tworzy przeciwciała neutralizacyjne odpowiedzialne za ochronę przed kolejnym zakażeniem. Czy mają (one - red.) charakter trwały, nie odpowiem, ponieważ znamy problem od paru miesięcy, a trwałość jest mierzona w latach - mówił na antenie tvn24 prof. Włodzimierz Gut.

Co wiemy o pacjencie?

Pacjentem, o którym rozpisują się włoskie media jest czterdziestokilkuletni mężczyzna leczony w szpitalu Amedeo di Savoia w Turynie w prowincji Piemont. Leczenie trwało 3 tygodnie.

Stan mężczyzny leczonego w turyńskiej placówce poprawiał się z dnia na dzień. Po dwukrotnym wykonaniu testu, który dał wynik negatywny, został on uznany za wyleczonego z COVID-19. Nie był w grupie najwyższego ryzyka, wszystko wskazywało więc na to, że jego organizm dobrze poradził sobie z infekcją.

Przed wypisaniem pacjenta do domu lekarze postanowili przeprowadzić test jeszcze raz. Było to właściwie tylko formalnością, jednak ku zaskoczeniu lekarzy, test ten dał wynik pozytywny. Badanie wykazało niski wskaźnik dodatki - oznacza to, że mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, w którym osoba wyleczona znów została zarażona.

W związku z dodatnim wynikiem testu pacjent musi pozostać w izolacji, a jego stan zdrowia będzie monitorowany.

Czy to znaczy, że koronawirus mutuje?

To chyba największa obawa związana z przypadkiem, o którym piszemy. Gdyby okazało się, że koronawirus jest groźniejszy, niż przypuszczamy i ludzie mogą po przebyciu choroby zarażać się ponownie, to osłabiona przez infekcję odporność może okazać się zbyt niska do dalszej walki z patogenem.

Jak jednak uspokaja wirusolog i kierownik oddziału zakaźnego ze szpitala Amadeo di Savoia, w którym leczony był pacjent, wynik testu nie musi być niepokojący:

W tych przypadkach całkiem normalne jest, że istnieje zakres oscylacji między negatywnością a pozytywnością. Zdarza się to we wszystkich infekcjach - powiedział w wywiadzie dla La Republica di Torino, prof. Giovanni Di Perri.

W pewnych chorobach (jak np. w przypadku mononukleozy) wirus może rozprzestrzeniać się po organizmie przez długi okres. Dopiero, gdy wynik testu na obecność koronawirusa będzie całkowicie negatywny, pacjent zostanie wypisany ze szpitala.

