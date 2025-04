Niedobory witaminy D mają wpływ na obniżoną odporność, większą podatność na depresje, słabsze kości. Potrzebujemy jej także, by wolniej się starzeć.

Witamina D jest produkowana w naszej skórze pod wpływem słońca. Jednak w naszej szerokości geograficznej mamy go za mało. Dlatego lekarze zalecają suplementację witaminy D od jesieni do wiosny. Ma ona wpływ nie tylko mocne kości, ale także na wygląd naszej cery. Reguluje cykl odnowy biologicznej naskórka, który w młodej skórze trwa średnio 28 dni i wydłuża się wraz z wiekiem. Brak tej witaminy powoduje przyspieszenie powstawania zmarszczek, zwiększenie podatności na stany zapalne skóry. Składnik ten można znaleźć w takich kosmetykach, jak. D-vit boost, Oceanic; ProvitaD, Lirene i in.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

