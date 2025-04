Reklama

Nawet jeśli zdecydujesz się wybaczyć, może nastręczać ci to pewnych trudności. Skorzystaj wówczas ze wskazówek Collina C. Tippinga, autora książki "Radykalne wybaczanie" (Wydawnictwo Medium). Jej autor radzi, by zrobić to w pięciu krokach:

1 Opowiedz swoją wersję zdarzenia komuś, kto ze współczuciem cię wysłucha. Przeżyj trudną sytuację na nowo z punktu widzenia ofiary – bez szukania usprawiedliwień i okoliczności łagodzących. Pozwól ujawnić się dawnemu bólowi.

2 Wyraź, co czujesz w związku z krzywdą, która cię spotkała. Według autora "Radykalnego wybaczania" nie ma negatywnych emocji. Są tylko takie, które wywierają na nas negatywny wpływ, gdy próbujemy je tłumić. Nie rób tego! Pozwól sobie na smutek, wstyd, strach i... uwolnij się od nich.

3 Przyjrzyj się swojej historii i zastanów nad tym, jak twoja interpretacja zdarzeń wpłynęła na postrzeganie samej siebie i swojego życia. Porzuć rolę ofiary. Zrozum, że każdy ma prawo do błędu.

4 Spróbuj spojrzeć na sytuację nie myśląc o niej, jak o niefortunnym doświadczeniu, które może przyczynić się do twojego rozwoju.

5 Zaakceptuj fakt, że przeszłaś trudne doświadczenie, zamknij je i w takiej postaci zapisz w pamięci.

Możesz również skorzystać z drugiej techniki polegającej na napisaniu do osoby, która nas zraniła, trzech listów.

W pierwszym opisz swoją złość, nie starając się powstrzymywać emocji.

Drugi stwórz ze współczuciem i zrozumieniem dla winowajcy.

W trzecim postaraj się wybaczyć.

Żadnego z listów nie wysyłaj! Możesz je spalić czy zrobić z nich papierowe statki i wrzucić do rzeki. Chodzi o to, by przyjrzeć się temu, co napisałaś z dystansu i obiektywnie podejść do problemu.

Metody Tippinga sprawdzają się zarówno przy wybaczaniu krzywd, które spotkały nas niedawno, jak i tych, które dotknęły nas wiele lat temu. W drugim przypadku często wiąże się ono z koniecznością dotarcia do prawdy o minionych wydarzeniach albo nawiązania relacji z kimś, z kim od dawna się nie kontaktowaliśmy, a do kogo żywimy urazę.

